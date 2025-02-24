Пенсіонерам не по кишені? Скільки коштує опалити будинок дровами

Ціна залежить не тільки від виду деревини

В Україні, попри календарний прихід весни, ще тривалий час збережеться холодна погода. Саме тому українці продовжують закуплятися дровами, ціни на які подекуди чималі.

"Телеграф" розповість, скільки зараз коштують дрова і де дешевше їх купляти. Зауважимо, що вартість дров залежить не тільки від міста, а й виду деревини.

Дрова в Україні можна купити у спеціалізованих компаній та звичайних людей. В першому варіанті вартість становить від 1 400 грн і вище за один куб. Наколоті дрова на маленькі чурочки коштують від 1800 грн, а у полінах — 1400 грн.

Ціна на дрова

У звичайних людей, що розміщують оголошення на порталах з продажу, дрова можна купити за 1000 грн, а подекуди навіть за 800 грн. Проте слід звертати увагу не тільки на їх якість, а й на наявність документів.

Скільки коштують дрова

Вартість дров

Додамо, що в західних областях та на півночі дрова коштують дорожче, адже там на них більший попит, бо люди не використовують для опалення вугілля. А от на сході та півдні інакше.

Скільки коштують дрова за видом деревини (1 куб):

Береза, вільха від 1600 грн

Дуб від 1800 грн

Бук, граб від 2100.

Зауважимо, що ця вартість вказана без доставки, вона рахується окремо. Проте є компанії, які за певної кількості кубів доставляють безкоштовно.

Скільки грошей треба в опалювальний сезон на дрова

За середню тривалість опалювального сезону беремо 6 місяців. На цей період треба приблизно від 8 кубів дров, якщо несильно опалювати будинок на середні температури.

Вартість 1 куба дров десь 1 000 грн без доставки, тобто за 6 місяців тепла треба віддати від 8 тисяч грн. Але ця цифра не остаточна, бо все залежить від якості опалення, дров та вартості доставки.

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