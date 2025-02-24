Пенсионерам не по карману? Сколько стоит отапливать дом дровами
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Цена зависит не только от вида древесины
В Украине, несмотря на календарный приход весны, еще долго сохранится холодная погода. Именно поэтому украинцы продолжают закупаться дровами, цены на которые кое-где немалые.
"Телеграф" расскажет, сколько сейчас стоят дрова и где дешевле их покупать. Заметим, что стоимость дров зависит не только от города, но и от древесины.
Дрова в Украине можно купить у специализированных компаний и обычных людей. В первом варианте стоимость составляет от 1 400 грн и выше одного куба. Наколотые дрова на маленькие чурочки стоят от 1800 грн, а в поленьях — 1400 грн.
У обычных людей, размещающих объявления на порталах по продажам, дрова можно купить за 1000 грн, а иногда даже за 800 грн. Однако следует обращать внимание не только на их качество, но и наличие документов.
Добавим, что в западных областях и на севере дрова стоят дороже, ведь там на них больше спрос, потому что люди не используют для отопления уголь. А вот на востоке и юге по-другому.
Сколько стоят дрова по виду древесины (1 куб):
- Береза, ольха от 1600 грн
- Дуб от 1800 грн
- Бук, граб от 2100 год.
Заметим, что данная цена указана без доставки, она считается отдельно. Однако есть компании, которые при определенном количестве кубов доставляются бесплатно.
Сколько денег нужно в отопительный сезон на дрова
За среднюю продолжительность отопительного сезона берем 6 месяцев. В этот период нужно примерно от 8 кубов дров, если несильно отапливать дом на средние температуры.
Стоимость 1 куба дров где-то 1000 грн без доставки, то есть за 6 месяцев тепла нужно отдать от 8 тысяч грн. Но эта цифра не окончательная, потому что все зависит от качества отопления, дров и стоимости доставки.
Ранее "Телеграф" рассказывал об особенностях получения субсидии на дрова или уголь в 2025 году.