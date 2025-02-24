Пенсионерам не по карману? Сколько стоит отапливать дом дровами

Цена зависит не только от вида древесины

В Украине, несмотря на календарный приход весны, еще долго сохранится холодная погода. Именно поэтому украинцы продолжают закупаться дровами, цены на которые кое-где немалые.

"Телеграф" расскажет, сколько сейчас стоят дрова и где дешевле их покупать. Заметим, что стоимость дров зависит не только от города, но и от древесины.

Дрова в Украине можно купить у специализированных компаний и обычных людей. В первом варианте стоимость составляет от 1 400 грн и выше одного куба. Наколотые дрова на маленькие чурочки стоят от 1800 грн, а в поленьях — 1400 грн.

Цена на дрова

У обычных людей, размещающих объявления на порталах по продажам, дрова можно купить за 1000 грн, а иногда даже за 800 грн. Однако следует обращать внимание не только на их качество, но и наличие документов.

Сколько стоят дрова

Стоимость дров

Добавим, что в западных областях и на севере дрова стоят дороже, ведь там на них больше спрос, потому что люди не используют для отопления уголь. А вот на востоке и юге по-другому.

Сколько стоят дрова по виду древесины (1 куб):

Береза, ольха от 1600 грн

Дуб от 1800 грн

Бук, граб от 2100 год.

Заметим, что данная цена указана без доставки, она считается отдельно. Однако есть компании, которые при определенном количестве кубов доставляются бесплатно.

Сколько денег нужно в отопительный сезон на дрова

За среднюю продолжительность отопительного сезона берем 6 месяцев. В этот период нужно примерно от 8 кубов дров, если несильно отапливать дом на средние температуры.

Стоимость 1 куба дров где-то 1000 грн без доставки, то есть за 6 месяцев тепла нужно отдать от 8 тысяч грн. Но эта цифра не окончательная, потому что все зависит от качества отопления, дров и стоимости доставки.

Ранее "Телеграф" рассказывал об особенностях получения субсидии на дрова или уголь в 2025 году.