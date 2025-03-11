Откладывайте ежедневно стоимость двух пачек масла: за сколько удастся накопить $10 тысяч

Украинцу понадобится достаточно много времени, чтобы собрать значительную сумму средств

Чтобы накопить маленькую сумму долларов, украинцам понадобится не более года. Однако когда конечная сумма составляет 10 000 долларов, то отложения могут растянуться на годы и из кошельков будут вылетать значительные суммы, если эти средства необходимо собрать в кратчайшие сроки.

Сколько времени и какую сумму необходимо откладывать ежедневно, чтобы как можно быстрее иметь в руках 10 000 долларов, разбирался "Телеграф". Заметьте, что такой способ сбережений не подходит тем, у кого маленький ежемесячный доход.

Чтобы собрать 10 000 долларов, украинцу понадобится 5 лет и 7 месяцев. Ниже есть схема:

За 1 день – 5 долларов, то есть 206,4 гривны, согласно курсу покупки доллара в 41,28 гривны 11 марта 2025 года;

За 1 месяц — 150 долларов, то есть 6 192 гривен;

За 1 год — 1 800 долларов, что равняется 74 304 гривнам;

За 5 лет – 9 000 долларов, а именно 371 520 гривен;

За 5,7 года получим 10 050 долларов, то есть почти 415 тысяч гривен.

Сейчас за более 206 гривен можно купить 30 штук куриных яиц "Ясенсвіт", или две пачки масла "Яготинского", по данным "Минфин".

Если не хочется откладывать средства, то можно воспользоваться депозитным счетом в украинских банках. К примеру, если положить на 2 года кругленькую сумму, то украинец получит более 23 тысяч гривен дохода.

Ранее "Телеграф" писал, что даже с мизерной зарплатой можно собрать 1000 долларов.