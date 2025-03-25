Зарплата мизерная, а на плечах - трое студентов. Какая выплата осуществится одинокой маме

В определенных случаях выплата одинокой матери будет осуществляться до достижения ребенка 23 лет

Одинокие матери, которые самостоятельно занимаются воспитанием детей, получают от государства социальные выплаты. Сумма помощи зависит от многих факторов, например количества несовершеннолетних лиц в семье или совокупного дохода мамы.

А какой точно будет выплата матери, которая воспитывает трех студентов, узнал "Телеграф". Чтобы вычислить сумму, мы воспользовались специальным калькулятором.

Согласно подсчетам, украинка, которая самостоятельно занимается воспитанием трех студентов от 18 до 23 лет, и имеет совокупный доход за полгода в 42 тысячи гривен, то есть ежемесячную зарплату в 7 тысяч гривен, может оформить денежную выплату в 3834 гривны.

Добавим, что денежная помощь в почти 4 тысяч гривен или другой сумме назначается матери до достижения ребенка 18 лет. Однако ее начисление могут продолжить и до достижения ребенка 23 лет, если он будет учиться на дневном отделении в школе, ПТУ, колледже, техникуме или институте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую выплату от государства может получить одинокая мать с пятью дошкольниками.