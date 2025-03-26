Этим пенсионерам приостановят выплаты. Как избежать этого и можно ли их возобновить

Надо быть внимательным и соблюдать это правило

Пенсии могут забрать по разным причинам, если пожилые лица выехали и временно проживают за границей. Они имеют право на возобновление своих выплат, но эта процедура будет сложнее, чем если она бы делалась в Украине.

Выезжающие за границу пенсионеры продолжают еще некоторое время получать пенсию на банковские карты. Но если на ней нет движения средств в течение длительного времени, то выплата может быть приостановлена для уточнения обстоятельств, как пишут "На пенсии".

Пожилые лица имеют полное право, чтобы возобновить свои выплаты. Для этого необходимо подать заявление в Пенсионный фонд Украины. Его можно прислать по почте, но это правило действует для украинцев, которые за рубежом и имеют статус временной защиты или беженца.

К такому документу также следует добавить следующее:

копии подтверждения получения временной защиты или статуса беженца;

копию документа о регистрации места жительства за границей (с переводом).

Однако учтите, что эти документы должны быть удостоверены в консульстве Украины, дипломатическом представительстве или нотариально.

Записаться в консульство можно только через электронную регистрацию, требующую идентификации через "Дію" (Ред. в укр. вар) или банкинг. То есть, для многих пенсионеров сделать это почти нереально. В то же время стоимость одного документа в консульстве составляет 9 евро, официальный перевод "стоит" 40 евро, а минимальные затраты на все документы могут быть 189 евро, не включая почту.

Какие документы нужно перевести

заявление в Пенсионный фонд на двух листах;

документ о временной защите;

справку, что лицо живое;

оригинал документа, подтверждающего регистрацию места жительства;

копию украинского паспорта.

То есть, если пенсионер получает, например, 5200 гривен, что сейчас равняется 115 евро, а минимальные расходы на документы могут достичь 189 евро, то эта процедура для него не выгодна.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, при каких условиях ваша пенсия в 2025 году может составлять 15 тысяч гривен.