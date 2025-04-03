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В одном из городов Украины уже ввели двойное повышение тарифов на воду

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Счетчики позволят платить только за потребленную воду Новость обновлена 03 апреля 2025, 10:07
Счетчики позволят платить только за потребленную воду. Фото Коллаж

Небольшие населенные пункты могут самостоятельно устанавливать любую цену на водоснабжение и водоотвод

Пока в Ровно на один месяц заморозили возможность подачи воды по часам, в меньших городах ситуация не столь напряженная. Города с населением до 100 000 человек могут самостоятельно решать , сколько в них будет стоить вода и водоотвод. В частности в Шостке запланировано два повышения стоимости воды в течение полугодия.

Об этом идет речь в решении на сайте горсовета. Планируется, что с 1 мая начнет действовать такой тариф на воду:

  • централизованное водоснабжение — 22 грн,
  • централизованный водоотвод — 30,3 грн.

Уже с 1 августа тариф вырастет. Последующие расценки составят:

  • централизованное водоснабжение — 26,4 грн,
  • централизованный водоотвод — 36,4 грн.
Приложение к решению исполкома о повышении тарифа на воду в Шостке
Приложение к решению исполкома о повышении тарифа на воду для населения

Также тем же решением исполкома были установлены тарифы для категорий "бюджетные учреждения" и "другие потребители". Действие их тарифов начнется с 1 мая, но двухэтапное изменение тарифа не будет. На услуги водоснабжения установлена цена 35,77 грн., на водоотвод — 49,31 грн.

Стоимость тарифа на воду в Шостке для учреждений
Стоимость тарифа на воду в Шостке для учреждений

Пока крупные города подчиняются решению НКРЭКУ и держат тарифы на уровне 2022 года, маленькие города и общины все это время повышают тарифы. Стоимость может доходить до ста гривен за кубометр.

"Телеграф" рассказывал, что такие расценки будут в Очакове. Там общая стоимость водоснабжения и водоотвода составит более 190 грн.

Теги:
#Тарифы #Водоснабжение #Шостка #Водоотведение