В одном из городов Украины уже ввели двойное повышение тарифов на воду

Небольшие населенные пункты могут самостоятельно устанавливать любую цену на водоснабжение и водоотвод

Пока в Ровно на один месяц заморозили возможность подачи воды по часам, в меньших городах ситуация не столь напряженная. Города с населением до 100 000 человек могут самостоятельно решать , сколько в них будет стоить вода и водоотвод. В частности в Шостке запланировано два повышения стоимости воды в течение полугодия.

Об этом идет речь в решении на сайте горсовета. Планируется, что с 1 мая начнет действовать такой тариф на воду:

централизованное водоснабжение — 22 грн,

централизованный водоотвод — 30,3 грн.

Уже с 1 августа тариф вырастет. Последующие расценки составят:

централизованное водоснабжение — 26,4 грн,

централизованный водоотвод — 36,4 грн.

Приложение к решению исполкома о повышении тарифа на воду для населения

Также тем же решением исполкома были установлены тарифы для категорий "бюджетные учреждения" и "другие потребители". Действие их тарифов начнется с 1 мая, но двухэтапное изменение тарифа не будет. На услуги водоснабжения установлена цена 35,77 грн., на водоотвод — 49,31 грн.

Стоимость тарифа на воду в Шостке для учреждений

Пока крупные города подчиняются решению НКРЭКУ и держат тарифы на уровне 2022 года, маленькие города и общины все это время повышают тарифы. Стоимость может доходить до ста гривен за кубометр.

"Телеграф" рассказывал, что такие расценки будут в Очакове. Там общая стоимость водоснабжения и водоотвода составит более 190 грн.