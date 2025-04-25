Ідеальні помідори виростуть у тих, хто посадить розсаду у ці дні травня

Дізнайтесь, у які травневі дні за календарем краще садити розсаду томатів

Травень — один із найсприятливіших часів для посадки овочів у відкритий ґрунт або теплицю. Однак досвідчені городники знають, що успіх майбутнього врожаю залежить не тільки від погоди та якості розсади чи насіння, але й від вибору дня для посадки тієї чи іншої культури.

Раніше ми писали, біля яких рослин не можна садити помідори, а тепер розповімо, які дні місячний посівний календар вважає найбільш сприятливими для посадки розсади томатів.

Сприятливі дні для посадки помідорів у травні 2025:

1-3 травня

11 травня

16-17 травня

25 травня

29-30 травня

Перед посадкою розсади помідорів важливо не лише орієнтуватися на фази Місяця, а й враховувати погодні умови та підготовку ґрунту. Пам’ятайте: пересаджуйте розсаду помідорів у відкритий ґрунт, загартовувавши її заздалегідь.

Посівний календар на травень 2025

Варто відзначити, що багато рослин дуже чутливі до весняних заморозків. До них відноситься і звичайна квасоля. Раніше "Телеграф" писав, що особливо важливо правильно вибрати час для її посадки у відкритий ґрунт, тобто коли та за яких умов сіяти квасолю цієї весни.