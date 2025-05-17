Зарплата понад 2 млн, а ні житла, ні машини. Директор українського банку подав цікаву декларацію

Він ще й отримав пенсію понад 240 тисяч

Директор "Мотор-Банку" Юрій Хохлов має чималі статки, щоправда, більшість з них зареєстровано на його дружину Тетяну. Зарплати за 2024 рік він отримав на понад 2 млн грн.

Про це свідчить декларація Хохлова. За даними документа, Юрій отримав за 2024 рік 241 161 грн пенсії, тобто на місяць це 20 096.

Зарплата на посаді голови наглядової ради та незалежного директора "Мотор-Банку" становить 2 379 960 грн, а це 198 330 грн на місяць. При цьому дружина Хохлова отримала всього лише пенсію і то 32 700 грн за рік. Однак, попри такі доходи, на Тетяну Хохлову оформлена більшість рухомого та нерухомого майна, зокрема і чимало квартир та земельних ділянок.

Так, за даними декларації, дружина Хохлова володіє авто TOYOTA 2023 року випуску, яке придбали за 1 243 520 грн. У її власності 2 квартири загальною площею понад 150 кв. м та 7 земельних ділянок площею 7 650 кв. м. Зауважимо, що усі земельні ділянки придбані у селі Крушинка Київської області. До того ж на Тетяну Хохлову записано ще одне домоволодіння теж у цьому ж селі за 5 446 840 грн.

Село Крушинка

Окрім цього, в декларації вказано, що подружжя має чималі заощадження, до прикладу, готівкою — 52 100 доларів, 56 045 євро, 720 фунтів стерлінгів, 123 600 грн. На банківських рахунках є 173 488 грн. Усі ці гроші вказані як спільна власність з дружиною.

За декларацією, Хохлов заробив чимало статків на посаді у банку, однак майже нічого не зареєстровано саме на нього.

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