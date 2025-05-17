Зарплата более 2 млн, но ни жилья, ни машины. Директор украинского банка подал интересную декларацию

Он еще и получил пенсию более 240 тысяч

Директор "Мотор-Банка" Юрий Хохлов имеет немалое состояние, правда, большинство из него зарегистрировано на его жену Татьяну. Зарплаты за 2024 год он получил более чем на 2 млн грн.

Об этом свидетельствует декларация Хохлова. По данным документа, Юрий получил за 2024 год 241 161 грн пенсии, то есть в месяц это 20 096 грн.

Зарплата на должности председателя наблюдательного совета и независимого директора "Мотор-Банка" составляет 2 379 960 грн, а это 198 330 грн в месяц. При этом жена Хохлова получила всего-навсего пенсию и то 32 700 грн в год. Однако, несмотря на такие доходы, на Татьяну Хохлову оформлено большинство движимого и недвижимого имущества, в том числе немало квартир и земельных участков.

Так, по данным декларации, супруга Хохлова владеет авто TOYOTA 2023 года выпуска, которое приобрели за 1 243 520 грн. В ее собственности 2 квартиры общей площадью более 150 кв. м и 7 земельных участков площадью 7650 кв. м. Все земельные участки приобретены в селе Крушинка Киевской области. К тому же на Татьяну Хохлову записано еще одно домовладение тоже в этом же селе за 5 446 840 грн.

Село Крушинка

Кроме этого, в декларации указано, что супруги имеют немалые сбережения, к примеру, наличными — 52 100 долларов, 56 045 евро, 720 фунтов стерлингов, 123 600 грн. На банковских счетах есть 173 488 грн. Все эти деньги указаны как общая собственность с супругой.

По декларации, Хохлов заработал немало состояния на должности в банке, однако почти ничего не зарегистрировано именно на него.

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