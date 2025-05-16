Загадкова AUDI за 5 тисяч гривень чиновника з "Київзеленбуду" зникла з декларації

Посадовець не зміг пояснити ціну автомобіля

Заступник генерального директора комунального об’єднання "Київзеленбуд" Аршак Магалов у декларації за 2023 рік вказав, що придбав AUDI A4 2016 року за 5 тисяч гривень. На ринку така автівка коштує в рази дорожче — від $9 000 до $25 000. Однак потім машина — зникла.

В декларації за 2024 рік, поданій нещодавно, у посадовця її вже немає. Журналістам проєкту "Слідство.Інфо" Аршак Магалов сказав, що придбав машину за 5 тисяч доларів. Що ж до вартості в декларації прокоментував: "Я не знаю, чи це помилка сталася… Я заповнював відповідно до договору, який знайшов у себе". На уточнення, чому в договорі вказана одна сума, а купівля була за іншу, посадовець відповів, що не пам’ятає деталей і не знає, як виправити ситуацію.

Декларація Магалова за 2024 рік

У декларації за 2024 рік Аршак Магалов також зазначив:

Mercedes-Benz Sprinter 2013 року ,

, земельну ділянку в Києві площею 625 кв. м ,

, садовий будинок площею 21 кв. м в Києві ,

, дві земельні ділянки у Кропивницькому загальною площею понад 1 600 кв. м.

Вони були і у його попередній декларації.

Як джерело доходу, на відміну від 2023 року, вказана тільки зарплата в КП "Екологія в Святошинському районі м. Києва" — 389 807 грн. Минула декларація відзначилась більшими прибутками, зокрема від ДП "Закарпатський облавтодор", де за словами чиновника він вже не працював. Сума готівкових заощаджень посадовця теж привертає увагу. За рік вони не змінились і становлять: €50 000, $50 000, 1 681 000 гривень.

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