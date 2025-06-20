Не хочете їсти хліб? Є п'ять продуктів, які зможуть його замінити

Замість хліб можна їсти не тільки хлібці чи лаваш

Хліб є в продуктовому кошику майже кожного українця, але деякі з них віддають перевагу його замінникам. Серед цих товарів є лаваш, хлібці, нут і не тільки.

"Телеграф" написав про альтернативи хліба в вашому раціоні. Ці продукти мають майже ті ж самі поживні речовини, що і ця випічка.

Чим замінити хліб і не бути голодним

Цілозернові хлібці. Вони містять більше клітковини та мінералів, ніж білий хліб, а також покращують травлення. Найдешевші хлібці, наприклад, в "АТБ" можна купити за 13,50 гривень 75 грамів. В той час 400 грамів найдешевшого хліба в тому самому магазині можна купити за 20,90 гривень. Каші (вівсянка, гречка, булгур) — джерело вуглеводів, заліза та вітамінів групи B. Особливо корисні на сніданок або як основа для тостів. 0,5 кілограмів вівсянки в "АТБ" за найнижчою ціною продається в 36,70 гривень. Овочеві млинці, лаваш. Можна готувати з кабачків, гарбуза, буряка, додаючи яйце і борошно. Вони легко замінюють бутерброди. В "АТБ" купити найдешевший лаваш (230 грамів) можна за 19,90 гривень. Бобові (нут, сочевиця, квасоля). Багаті на білок, клітковину і вітаміни, дають тривале відчуття ситості. З них можна робити пасту чи хумус. За 0,5 кілограмів сочевиці в "АТБ" щонайменше потрібно віддати 55,90 гривень, а за 420 грамів квасолі в ніжному соусі — 50,70 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які є більш корисні замінники цукру для вашого раціону.