Перевірте гаманець: такі 50 копійок можна продати за 14 тисяч гривень (фото)

Особливу увагу звертайте не тільки на ребро монети

В Україні є чимало коштовних унікальних монет, які можна продати за чималі гроші. До прикладу, за монету 50 копійок 1994 року можна отримати до 14 тисяч грн.

Про це пишуть на сайті "Монети-ягідки". Зазначається, що вартість монети залежить від різновиду штампу та її стану.

Через те, що 50 копійок 1994 року — це обігова монета України, зустріти дійсно унікальний екземпляр важко, але реально. Наразі нумізмати високо цінують фактично два варіанти монети. Йдеться про 1.1АГм та 1.2АЕс. Ціна таких 50 копійок становить від 2000 до 14 000 грн. Інші ж різновиди продають за номіналом або ж до 50 грн.

Монета 50 копійок може коштувати до 14 тисяч

Унікальні монети 50 копійок

1.1АГм, трапеції. Така монета має маленькі отвори у нижній частині тризуба, проміжки між листком і відростком у формі трапецій та на гурті (ребрі) дрібні насічки. Її вартість коливається від 2 тисяч до 4 тисяч грн.

50 копійок 1.1АГм

1.2АЕс, 8 насічок. Ця монета має маленькі отвори у нижній частині тризуба, у гронах №1, 7, 8 хвостик не примикає до ягоди та на гурті є 8 насічок. Її ціна становить 6000 — 14000 грн.

50 копійок 1.2АЕс

За даними порталу, наразі відомо про 10 монет 50 копійок рідкісного різновиду 1.2АЕс, однак їх нібито немає в обігу. Такі екземпляри входять у колекції нумізматів. Однак, якщо все ж з'являється унікальна монета, її можна продати дорожче 14 тисяч, адже у 2022 за одну з монет вторгували 20 тисяч.

Раніше "Телеграф" розповідав, що за одну гривню монетою можна отримати до 200 тисяч. Вже відомо, які особливості вона має.