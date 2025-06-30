Простий фінансовий план, як за 6, 9 чи 12 місяців стати власником новенького Apple Watch

Трошки зусиль і годинник ваш

Новий годинник Apple Watch можна купити без кредитів і боргів. Для цього потрібно лише відкладати щомісяця комфортну суму.

"Телеграф" прорахував, скільки грошей потрібно відкладати кожні 30 днів, щоб дозволити собі цей новенький годинник. Наразі вартість популярних Apple Watch Series 10 складає 22 299 гривень, згідно з пропозицією в "Цитрус". Це досить серйозна сума для більшості українців, проте її реально накопичити за короткий термін за умови регулярних відкладень.

Годинник Apple Watch Series 10

Як накопичити на Apple Watch Series 10

Варіант 1 – за 6 місяців:

Щоб зібрати необхідну суму за пів року, потрібно щомісяця відкладати приблизно 3 716 гривень або майже 90 доларів.

Варіант 2 – за 9 місяців:

Якщо розтягнути цей процес накопичення на 9 місяців, то щомісячний "внесок" становитиме близько 2 477 гривень, тобто близько 60 доларів.

Варіант 3 – за 12 місяців:

При річному плані заощаджень достатньо відкладати по 1 858 гривень чи 45 доларів на місяць.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можна купити MacBook, якщо відмовитись від однієї щоденної покупки.