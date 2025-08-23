По кишені тільки багатим: ціни в одеських туалетах вразили мережу (фото)

Такі ціни вразили українців

В Одесі, на пляжі "Ланжерон", нещодавно з'явився новий прайс на користування громадським туалетом, який одразу привернув увагу відвідувачів через незвичайну структуру та високі ціни. Від цієї новини соціальні мережі буквально "вибухнули" коментарями та реакціями.

Фото опублікував місцевий Telegram-канал. Найдешевша послуга тут коштує 20 гривень, тоді як найдорожча — 500.

За інформацією зі знімка, базові послуги, такі як "попісати", коштують 20 гривень. "Трохи складніші дії" оцінюються в 50 гривень, а за "повноцінне відвідування туалету" доведеться заплатити 300 гривень.

Якщо ж йдеться про блювання, ціни ще вищі: "трохи блювати" – 400 гривень, "сильно блювати" – 500 гривень.

Абсурдний прайс у громадському туалеті

Місцеві відвідувачі вже висловлюють своє обурення. "Дорого", – констатують одразу кілька людей, додавши, що прайс варто знизити, інакше відвідувачі просто вибиратимуть "кущики" для потреб.

Що пишуть українці під дописом

Дехто відзначив, що автор оголошення добре вказав суми, але грамотність тексту залишає бажати кращого.

Що пишуть українці під дописом

Інші порівнюють ціни з іншими пляжами міста. На пляжі "Кокос" на Аркадії базова послуга також коштує 20 гривень, проте там не деталізують вартість за різні дії.

Що пишуть українці під дописом

Є навіть жартівливі зауваження, що, можливо, на унітазах встановлені ваги для розрахунку за кілограм.

Що пишуть українці під дописом

Один із коментаторів запитав, чи не призначений цей прайс для посадовців, натякаючи на високі тарифи.

Що пишуть українці під дописом

Високі тарифи, нестандартна класифікація послуг та сміливі жарти від користувачів перетворили цю новину на справжній "інтернет-хіт", який активно обговорюють місцеві та туристи.

