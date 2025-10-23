Тиск МВФ чи сезонність: чому гривня знову ослабла і що буде далі

Експерти не виключають подальшого зростання валютного курсу

За підсумком сьогоднішніх валютних торгів на міжбанківському ринку Нацбанк девальвував гривню на 14 копійок до долара та на 18 — до євро. Згідно з даними НБУ, зафіксована така динаміка його офіційного курсу на 24 жовтня:

• до долара — з 41,7550 грн/$ о 41,8970 грн/$;

• до євро — з 48,3690 грн/€ до 48,5502 грн/€.

Що треба знати:

Нацбанк девальвував гривню до долара та євро

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5% річних

Офіційні особи НБУ вважають девальвацію контрольованою та сезонною

Курс валют на міжбанку 23 та 24 жовтня

Доларова торгівля на міжбанку (Bloomberg) сьогодні розпочиналася угодами по 41,80 грн/$, в обід котирування діставалися максимального значення осені — 41,9370 грн/$, а після оголошення Нацбанком рішення про п’яте поспіль збереження облікової ставки на 15,5% річних (через негативні очікування з інфляції) відходили на 41,83 грн/3. Утім після заяв нацбанківців про те, що вони не вбачають нічого аномального в поточному здорожчанні американської валюти безготівкова торгівля знову пішла вгору — до 41,91-41,93 грн/$. Остання ж угода була укладена по 41,89 грн/$.

"Певно що на валютному ринку чекали на зниження облікової ставки НБУ, і на можливе вивільнення ліквідності. Але оскільки швидко перейшли назад у зону 41,9 грн/$, це говорить, що рішення щодо ставки вже відіграно. Залишили без змін — гаразд. Є й але: незмінність ставки формується на тлі зниження прогнозів інфляції та погіршенні прогнозу щодо ВВП на цей і наступний рік. А як тоді фінансувати бюджет наступного року? Чого боїться Національний банк? Зрозуміло, що реалізуються негативні сценарії з обстрілами, міграцією населення та економічним спадом. Але це не все. Потрібно зберегти привабливість гривні, отже сезонність та тиск зберігається. Значить, все не просто так", — прокоментував "Телеграфу" ситуацію та настрій ринку фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Заступник голови Нацбанку Юрій Гелетій, що відповідає за ситуацію на валютному ринку, коментуючи сьогодні поточну ситуацію з курсом казав про сезонність, в якій не вбачав проблем чи великих аномалій. Він зазначив, що НБУ забезпечував близько 60% валютної пропозиції міжбанку у вересні 2025 року та 55% — у жовтні.

"Ситуація на ринку контрольована. Бачимо незначну девальвацію під впливом сезонного фактора", — підкреслив він.

Схожу, спокійну, оцінку сьогодні виголосив і голова Національного банку Андрій Пишний: "Можу засвідчити, що курсова траєкторія формується під впливом ринкових факторів попиту і пропозиції, факторів сезонності. Економічні агенти сприймають цей еквілібріум, який наразі формується. Той факт, що на ринку збільшується валютна пропозиція від наших експортерів свідчить про те, що експортний виторг в країну заходить, а не ховається. Насправді темпи повернення експортного виторгу в Україну перевищують показники минулого року. Незначно, але перевищують. Це позитивна динаміка".

На цьому тлі казначеї розцінили поточну девальвацію гривні як заплановану й доцільну на думку Нацбанку. Тому почали потроху звикати до нових курсів, і продумувати наступне здорожчання інвалюти, яке вкладається в логіку останніх заяв щодо тиску МВФ на нашу владу з ослаблення курсу української валюти, про що вже писав "Телеграф".

З вчорашнього дня середня вартість готівкового долара в касах банків зросла з 42,01 грн/$ до 42,11 грн/$, а максимальний курс — з 42,35 грн/$ до 42,40 грн/$.

Водночас готівковий євро здорожчав у середньому з 48,93 грн/€ до 49,0 грн/€, а максимальний курс підріс з 49,10 грн/€ до 49,30 грн/€.

Експерти не виключають подальшого зростання валютного курсу.

"НБУ може спробувати показово збити девальваційний настрій та валютний попит. Але якщо не втрутиться, то на міжбанку цілком можуть спробувати помацати рівень 42 грн/$. Закриття ж цього тижня на такій позначці — це заявка на похід до 42,25 грн/$ вже наступного тижня. Темп курсового руху взяли жвавий, не можна допустити його перетворення на паніку", — зазначив "Телеграфу" Шевчишин.

