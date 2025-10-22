Долар може подорожчати у листопаді: як атаки Росії позначаться на курсі гривні

Вже з наступного тижня тиск на валютний ринок може зростати через відсутність світла та тепла, обмежених потужностей бізнесу

Атака Росії на енергетичну інфраструктуру України поки що не позначилася на ситуації на валютному ринку, але може на нього вплинути згодом залежно від обсягу імпортного енергетичного обладнання, яке за інвалюту доведеться купувати нашим компаніям для ремонтів. Водночас важливим чинником стане рішення щодо облікової ставки Нацбанку, яке регулятор має оголосити 23 жовтня.

Що потрібно знати:

Вплив атак на енергетичну інфраструктуру України на валютний ринок однозначно буде

22 жовтня валютна торгівля на валютному міжбанку почалася з 41,7575 грн/$ після чого котирування відходили на 41,7050 грн/$ і станом на 12 годину знову піднялися на 41,7505 грн/$

Експерти зберігають курсовий прогноз у 42,5 грн/$ до кінця жовтня і не виключають рух до 43 грн/$ у листопаді

Ситуацію прокоментував фінансовий аналітик Андрій Шевчишин в ексклюзивному коментарі для "Телеграфа".

Вплив ворожих атак (на енергетичну інфраструктуру) на валютний ринок безумовно буде. Однак оцінити його масштаби можна буде пізніше, хоча й зрозуміло, що це лише питання часу. Плюс на міжбанку має відбитися й рішення Нацбанку по облікової ставці, утримання ринку, в тому числі й через домовленості з держбанками. Перед оголошенням ставки Нацбанк зазвичай активніше присутній на валютному ринку — слідкує, щоб не було різких курсових коливань пояснив Шевчишин.

Сьогодні, 22 жовтня валютна торгівля на валютному міжбанку (основний майданчик Bloomberg) почалася з 41,7575 грн/$ після чого котирування відходили на 41,7050 грн/$ і станом на 12 годину знову піднялися на 41,7505 грн/$ із середнім для такого часу обсягом зроблених. 41,7441 грн/$. Світовий курс у парі євро/долар уранці тримався на 1,61 і ближче на південь відійшов на 1,1595.

До речі, євро з ранку падає, долар стабільний — все виглядає як зміцнення сьогодні курсу до бівалютного кошика. Тобто сьогодні можемо мати доволі стабільний курс, тому що клієнти ще не відійшли від ранкового шоку і не дали заявки на купівлю інвалюти. Та вже з понеділка тиск на валютний ринок може зростати через відсутність світла й тепла, обмежених потужностей бізнесу зазначив Шевчишин.

У таких умовах бізнесу і людям не варто зволікати з покупкою інвалюти, коли вони потребують планів. Експерти зберігають курсовий прогноз у 42,5 грн/$ до кінця жовтня та не виключають рух до 43 грн/$ у листопаді.

На мій погляд, це повністю реально. Але знову ж таки, чи є у НБУ резерви для того, щоб покрити валютний дефіцит ринку і не дати просунутися в цю зону? Звісно, є. Скористається Нацбанк резервами для стримування гривні чи ні — залежить від банку, та досягнутих домовленостей із МВФ/Всесвітнім банком, які рекомендують/наполягають на девальвації гривні. Особливо беручи масштаби планових бюджетних витрат у 2026 році сказав "Телеграфу" Андрій Шевчишин.

І наголосив, що на зміцнення гривні найближчим часом точно не розраховує.

Що може впливати на фінансовий ринок

Нагадаємо, що голова Нацбанку Андрій Пишний ставив пошкодження енергетичної інфраструктури на друге місце через ризики, які можуть вплинути на український фінансовий ринок під час воєнних дій. Зокрема, влітку перераховував таке:

• виникнення додаткових бюджетних потреб, насамперед для підтримання обороноздатності;

• подальше пошкодження інфраструктури, передусім енергетичної;

• поглиблення негативних міграційних тенденцій та розширення дефіциту робочої сили на внутрішньому ринку праці;

• суттєвіший, ніж оцінюється наразі, негативний вплив погодних умов на цьогорічні врожаї;

• менш сприятливі зовнішні умови на тлі посилення геополітичної невизначеності та деглобалізації, а також підвищена волатильність на глобальних товарних і фінансових ринках.

