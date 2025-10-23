Давление МВФ или сезонность: почему гривна снова ослабла и что будет дальше

Эксперты не исключают дальнейший рост валютного курса

По итогам сегодняшних валютных торгов на межбанковском рынке Нацбанк девальвировал гривну на 14 копеек к доллару и на 18 – к евро. Согласно данным НБУ, зафиксирована такая динамика его официального курса на 24 октября:

• к доллару — с 41,7550 грн/$ в 41,8970 грн/$;

• к евро – с 48,3690 грн/€ до 48,5502 грн/€.

Что нужно знать:

Нацбанк девальвировал гривну к доллару и евро

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15,5% годовых

Официальные лица НБУ считают девальвацию контролируемой и сезонной

Курс валют на межбанке 23 и 24 октября

Долларовая торговля на межбанке (Bloomberg) сегодня начиналась сделками по 41,80 грн/$, в обед котировки достигали максимального значения осени — 41,9370 грн/$, а после объявления Нацбанком решения о пятом подряд сохранении учетной ставки на 15,5% годовых (из-за отрицательных ожиданий по инфляции) отходили на 41,83 грн/$. Впрочем, после заявлений нацбанковцев о том, что они не видят ничего аномального в текущем удорожании американской валюты, безналичная торговля снова пошла вверх — до 41,91-41,93 грн/$. Последняя же сделка была заключена по 41,89 грн/$.

"Скорее всего на валютном рынке ожидали снижения учетной ставки НБУ, и возможного высвобождения ликвидности. Но поскольку быстро перешли обратно в зону 41,9 грн/$, это говорит, что решение по ставке уже отыграно. Оставили без изменений — в порядке. Есть и но: неизменность ставки формируется на фоне снижения прогнозов инфляции. Чего боится Национальный банк? Понятно, что реализуются негативные сценарии с обстрелами, экономическим спадом. Но это не все. Нужно сохранить привлекательность гривны, следовательно, сезонность и давление сохраняется. Значит, все не просто так", — прокомментировал "Телеграфу" ситуацию и настроение рынка финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Заместитель главы Нацбанка Юрий Гелетий, отвечающий за ситуацию на валютном рынке, комментируя сегодня текущую ситуацию с курсом говорил о сезонности, в которой не видел проблем или больших аномалий. Он отметил, что НБУ обеспечивал около 60% валютного предложения межбанка в сентябре 2025 года и 55% — в октябре.

"Ситуация на рынке контролируемая. Видим незначительную девальвацию под влиянием сезонного фактора", — подчеркнул он.

Похожую, спокойную, оценку сегодня озвучил и глава Национального банка Андрей Пышный: "Могу засвидетельствовать, что курсовая траектория формируется под влиянием рыночных факторов спроса и предложения, факторов сезонности. Экономические агенты воспринимают этот эквилибриум, который сейчас формируется. Тот факт, что на рынке увеличивается валютное предложение от наших экспортеров, свидетельствует о том, что выручка в страну заходит, а не скрывается. На самом деле темпы возврата экспортной выручки в Украину превышают показатели прошлого года. Незначительно, но превышают. Это положительная динамика".

На этом фоне казначеи расценили текущую девальвацию гривны как запланированную и целесообразную, по мнению Нацбанка. Поэтому начали понемногу привыкать к новым курсам и продумывать следующее удорожание инвалюты, которое укладывается в логику последних заявлений о давлении МВФ на нашу власть по ослаблению курса украинской валюты, о чем уже писал "Телеграф".

Со вчерашнего дня средняя стоимость наличного доллара в кассах банков выросла с 42,01 грн/$ до 42,11 грн/$, а максимальный курс – с 42,35 грн/$ до 42,40 грн/$.

В то же время, наличный евро подорожал в среднем с 48,93 грн/€ до 49,0 грн/€, а максимальный курс подрос с 49,10 грн/€ до 49,30 грн/€.

Эксперты не исключают дальнейший рост валютного курса.

"НБУ может попытаться показательно сбить девальвационное настроение и валютный спрос. Но если не вмешаться, то на межбанке вполне могут попытаться прощупать уровень 42 грн/$. Закрытие же на этой неделе на такой отметке — это заявка на поход к 42,25 грн/$ уже на следующей неделе. Темп курсового движения взяли резвый, нельзя допустить его превращения в панику", — отметил "Телеграфу" Шевчишин.

