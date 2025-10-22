Атаки точно вплинуть: чого чекати від курсу долара найближчими днями

Сьогодні можемо мати досить стабільний курс, тому що клієнти ще не відійшли від ранкового шоку

Російські атаки по енергосистемі України вплинуть на курс долара, але коли саме це станеться лише питання часу. Проте вже з понеділка, 27 жовтня, тиск на валютний ринок може зростати, і можна буде помітити коливання курсу.

Що потрібно знати:

Удари по енергосистемі безумовно позначаться на валютному ринку, але оцінити його масштаби можна буде трохи пізніше

На міжбанку має позначитися і рішення Нацбанку щодо облікової ставки, утримання ринку, в тому числі через домовленості з держбанками

Люди поки не відійшли від шоку після атак, але вже з 27 жовтня помітні коливання курсу

Про це "Телеграфу" розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у матеріалі: "Долар може подорожчати у листопаді: як атаки Росії позначаться на курсі гривні".

Вплив ворожих атак (на енергетичну інфраструктуру) на валютний ринок, безперечно, буде. Проте оцінити його масштаби можна буде пізніше, хоч зрозуміло, що це лише питання часу. Плюс на міжбанку має відбитися і рішення Нацбанку щодо облікової ставки, утримання ринку, в тому числі через домовленості з держбанками. Перед оголошенням ставки Нацбанк зазвичай є активнішим на валютному ринку — стежить, щоб не було різких курсових коливань пояснив Шевчишин.

Співрозмовник "Телеграфа" наголосив, що зараз курс стабільний, оскільки люди ще не відійшли від шоку після атаки. Зауважимо, що НБУ дає курс 22 жовтня 2025 року такий:

долар 41,7

євро 48,4

Курс валют 22 жовтня

Сьогодні можемо мати досить стабільний курс, тому що клієнти ще не відійшли від ранкового шоку та не дали заявки на покупку інвалюти. Але вже з понеділка тиск на валютний ринок може зростати через відсутність світла та тепла, обмежені потужності бізнесу каже експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що банкіри розповіли, що буде з курсом долара та євро до кінця 2025 року та у 2026 році в Україні та у світі.