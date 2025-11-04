Загрузли в кредитах? Фінансовий радник розповів план дій, як вибратися з пастки

Дехто не уявляє свого життя без кредитів, але вихід є

Деякі українці потрапляють у так звану "кредитну пастку": людина отримує зарплату — віддає кредитний ліміт та знову живе в борг. Щоб вийти з цього порочного кола, треба докласти зусиль.

Що треба знати:

Кредит може бути корисним, але зловживання ним затягує людину у пастку

Щоб вибратися з замкненого кола необхідно докласти зусиль

Кілька порад для тих, хто став залежним від кредитування, дав Олексій Драчов

Як звільнитися з кредитної пастки та з чого починати, в бліцінтерв'ю "Телеграфу" розповів незалежний фінансовий радник, кандидат юридичних наук, спікер Genius Олексій Драчов: Як вибратися з боргів та куди можна вкласти 10 тисяч гривень

Як припинити жити в борг

Перед усім треба критично підійти до своїх фінансів: до доходів та витрат. В більшості випадків саме стаття витрат тут має найбільше значення. Подивитися, які мої дії привели до боргової ями. Відверто собі в цьому зізнатися та відмовитись від зайвих витрат. Паралельно, шукати додаткові джерела доходів, щоб збільшити надходження коштів у свій бюджет, Олексій Драчов

Також, за словами фінансиста треба розібратися, кому, скільки та під який відсоток людина винна гроші. Після цього необхідно скласти план погашення кредитів/боргів.

Які кредити є найбільш небезпечними

Раніше директорка з управління ризиками та член правління "Глобус Банку" Олена Єрмолова назвала найбільш "підступні" кредити. Найбільше проблем виникає з кредитами готівкою та лімітами на картках. Зазвичай ними користуються ті, хто вже має проблеми з фінансами. Суми за цими позиками невеликі, а відсотки значні, тому повертати їх важко.

