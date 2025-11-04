Погрязли в кредитах? Финансовый советник рассказал план действий, как выбраться из ловушки

Некоторые не представляют своей жизни без кредитов, но выход есть

Некоторые украинцы попадают в так называемую "кредитную ловушку": человек получает зарплату — отдает кредитный лимит и снова живет в долг. Чтобы выйти из этого порочного круга, нужно приложить усилия.

Что нужно знать:

Кредит может быть полезен, но злоупотребление им затягивает человека в ловушку

Чтобы выбраться из замкнутого круга, необходимо приложить усилия

Несколько советов для тех, кто стал зависим от кредитования, дал Алексей Драчов

Как освободится из кредитной ловушки и с чего начинать, в блицинтервью "Телеграфу" рассказал независимый финансовый советник, кандидат юридических наук, спикер Genius Алексей Драчов: Как выбраться из долгов и куда можно вложить 10 тысяч гривен

Как прекратить жить в долг

Прежде всего нужно критически подойти к своим финансам: к доходам и расходам. В большинстве случаев именно статья затрат здесь имеет наибольшее значение. Посмотреть, какие мои действия привели к долговой яме. Откровенно в этом признаться и отказаться от лишних расходов. Параллельно искать дополнительные источники доходов, чтобы увеличить поступление средств в свой бюджет, Алексей Драчев

Также, по словам финансиста, нужно разобраться, кому, сколько и под какой процент человек должен деньги. После этого необходимо составить план погашения кредитов/долгов.

Какие кредиты являются наиболее опасными

Ранее директор по управлению рисками и член правления "Глобус Банка" Елена Ермолова назвала наиболее "коварные" кредиты. Больше всего проблем возникает с кредитами наличными и лимитами на карточках. Обычно ими пользуются те, у кого уже есть проблемы с финансами. Суммы по этим ссудам небольшие, а проценты значительные, поэтому возвращать их трудно.

