Печера завглибшки з 9-поверховий будинок: які секрети приховує "Чистилище" Довбуша і де знаходиться

Що насправді приховує "Чистилище", і чому печеру так прозвали

В Карпатах є місце, де переплітаються реальність і легенди, де кожен камінь має свою історію, а кожен прохід може розповісти про тих, хто колись ховався в цих лабіринтах. Офіційно цю печеру відкрили для туристів, але неофіційно — тут досі панує атмосфера давніх таємниць.

Розташована на околиці Яремче, неподалік від знаменитих скель Довбуша, вона прихована так майстерно, що навіть з GPS-координатами її непросто знайти. І це, можливо, на краще — адже те, що чекає внизу, підходить далеко не всім.

Де природа створила підземний світ

Печера Довбуша розташована неподалік від знаменитих скель Довбуша біля Яремча. Знайти вхід до неї – вже само по собі пригода: він майстерно захований серед густої лісової рослинності. Навіть маючи точні GPS-координати, доведеться добре попітніти, щоб відшукати стежку до широкого, пологого входу в підземелля.

Цифри вражають: глибина печери сягає 35 метрів, а загальна протяжність її лабіринтів — близько 400 метрів. За масштабами це справді один із найбільших печерних комплексів регіону.

Де знаходиться печера Довбуша

Шлях у невідоме: що чекає на відвідувачів

Перші враження від печери можуть обманути — величезна вхідна зала з моховими стінами здається доступною для будь-кого. Взимку тут можна спостерігати кажанів, які уподобали це місце для сплячки. Але не варто розслаблятися: справжня пригода тільки починається.

Вхід до печери

В міру заглиблення в печеру тунелі помітно звужуються. Для повноцінного дослідження "Чистилища" (так називають печеру місцеві) знадобиться спеціальне спорядження — альпіністські шнури, каски, потужні ліхтарі. Найекстремальніший момент чекає попереду: вертикальний обрив, спуск по якому під силу лише досвідченим та підготовленим спелеологам.

Легенди та історія дослідження

Назва "Чистилище" виникла не випадково — щоб пройти найвужчі ділянки печери, доводиться буквально протискатися крізь щілини в підлозі, скидаючи зайвий одяг. Це справжнє випробування на витривалість і сміливість.

Головний зал печери

Ґрунтовне дослідження печери провели у 2010 році, але її таємниці досі не розкриті повністю. За місцевими переказами, колись існував другий вихід з печери на протилежному боці гори, але зараз він завалений. Історії про опришків, які використовували ці лабіринти як сховище, додають локації містичного забарвлення.

Найкрасивіша нагорода за сміливість

Тих, хто наважиться пройти всі випробування спуску, чекає справжня винагорода – найбільша і найкрасивіша зала печери. Тут панує особлива атмосфера: суха, простора зала, де крапельки конденсату переливаються як справжнє підземне срібло у світлі ліхтарів.

Обрив в Печері

Печера Довбуша гармонійно вписується в туристичні маршрути околиць Яремче. Її можна відвідати разом із оглядом знаменитих скель Довбуша або під час сходження на гору Маковицю. Це унікальна можливість побачити інший бік Карпат — суворий, загадковий і неймовірно красивий.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні є власна Атлантида. Це печера в Хмельницькій області, неподалік села Завалля, вона є однією з найбільш вражаючих підземних пам’яток країни.