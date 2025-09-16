З продажу зникли квитки з Сум. "Укрзалізниця" назвала причину

Відсутнісь квитків на певні напрямки стривожила українців

Пасажири скаржаться на неможливість купити квитки на дати після 29 вересня на певні напрямки. Зокрема проблеми з квитками на напрямок Сум та Кам'янець-Подільський. "Укрзалізниця", яка нещодавно здивувала незвичним купе, назвала причину.

Під одним з дописів на Facebook-сторінці "Укрзалізниці" користувач запитав перевізника, чому не може придбати квитки на поїзд Суми — Івано-Франківськ. Інший пасажир запитав, чому в продажі немає квитків на потяг 139к Київ — Кам'янець-Подільський після 29 вересня.

Представник "Укрзалізниці" повідомив, що відсутність квитків пов'язана з ремонтом колій. Через це будуть зміни в русі поїзда Суми — Івано-Франківськ.

Будуть зміни у зв'язку з виконанням термінового проведення ремонту колії на дільниці прямування поїзда. Як тільки будуть повідомлені нам терміни від колійників, ми обов'язково повідомимо про зміни в русі даного поїзда, — відповіли в УЗ

Причина відсутності квитків на поїзд Київ — Кам'янець-Подільський після 29 вересня також у запланованому ремонті колій. Продаж квитків поновлять після завершення ремнтних робіт, пасажиру порадили моніторити розділ продажу квитків на сайті "Укрзалізниці".

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядають вагони перших поїздів з Ужгорода до країн ЄС, що почали рух євроколією.