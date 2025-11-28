"Несезон" — не біда: яка реальна причина здорожчання овочів взимку

За можливості, експерти радять зробити запаси

З настанням холодів ціни на овочі ростуть. В цьому винні не лише тривалі відключення світла через наслідки російських атак.

Що треба знати:

Цієї осені ціни на більшість овочів нижчі, ніж торік

Проте зимою вартість піде вгору — фермер на конкретних цифрах пояснив причину

Експерти радять за можливості зробити запаси

Про це та не лише "Телеграфу" розповів віцепрезидент Української асоціації виробників картоплі, голова ФГ "Аделаїда" Сергій Рибалко: В Україні зміняться ціни на один із найходовіших продуктів: що вплинуло на здорожчання

За його словами, головна причина подорожчання овочів та коренеплодів взимку – витрати на зберігання. Фермер пояснив все на конкретних цифрах: холодильник на 800 тонн товару коштує 100 тисяч євро. Генератор Caterpillar – 3 мільйони 900 тисяч гривень.

Контейнера коштують 3,5-4 тисячі гривень, там зберігається тонна продукції. Плюс гривня на кілограм на місяць подорожчання йде на продукцію, щоб її обробити. Плюс усушка, плюс знову люди потрібні на сортування, – розповів Сергій Рибалко

В ціну овочів у магазині чи на ринку закладено всі ці витрати. Тому, наприклад, картопля, яка зараз у виробника коштує 6 гривень, до весни може піднятися до 10 гривень. Роздрібна ціна зросте ще на 4-5 гривень через транспорт та націнку перекупів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що восени ціни на деякі овочі рекордно впали. Експерти радять за можливості зробити запаси.