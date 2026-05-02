Не тільки "життя понад статки". 5 причин, чому вам можуть заблокувати банківський рахунок

Фінустанови почали ретельніше перевіряти клієнтів

Є кілька причин, через які українські банки можуть заблокувати рахунок. Це може статися через "життя понад статки", але не тільки.

Як пояснила "Телеграфу" юрист адвокатського бюро Івана Хомича Світлана Шаларь, однією з причин провалу під час проходження банківських перевірок з фінансового моніторингу, який призводить до блокування рахунку, є саме невідповідність доходів і руху коштів. Також до блокування рахунку може призвести підозра банку, що рахунок використовується як "проміжний етап", тобто через рахунок проходять чужі кошти (ознаки: різні відправники, але один отримувач, однакові суми платежів тощо).

"А ще зазначу: під особливим контролем перебувають біржі та часті міжнародні перекази без логіки, тобто без відповідного призначення, що має підтвердження в інших документах", — каже юрист.

Причини, через які банк може заблокувати рахунок. Інфографіка "Телеграф", створена ШІ

Адвокат юридичної компанії "Максим Боярчуков та Партнери" Максим Чередніченко назвав "Телеграфу" інші причини провалу фінмоніторингу простими людьми (фізособами). Серед них — неспроможність підтвердити джерела походження коштів для карткових переказів та доходів від самозайнятості, куди входять фріланс, репетиторство чи продаж речей. Банки вимагають офіційні договори та акти виконаних робіт, які звичайні люди не можуть скласти постфактум.

Також у зоні ризику люди, які здійснюють розрахунки за криптовалюту. Проблема в тому, що вимога банку надати повну історію торгів та підтвердити законність початкового фіатного капіталу виявляється для більшості складним завданням.

Підсумовуючи, можна сказати, що існує щонайменше п'ять основних причин, які можуть призвести до блокування банківського рахунку. Йдеться про такі ситуації:

невідповідність доходів і руху коштів

підозра банку, що рахунок використовується як "проміжний етап"

часті міжнародні перекази без логіки

неспроможність підтвердити джерела походження коштів

розрахунки за криптовалюту

