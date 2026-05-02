Не только "жизнь не по средствам". 5 причин, почему вам могут заблокировать банковский счет

Финучреждения начали тщательнее проверять клиентов

Есть несколько причин, по которым украинские банки могут заблокировать счет. Это может произойти из-за "жизни не по средствам", но не только.

Как пояснила "Телеграфу" юрист адвокатского бюро Ивана Хомича Светлана Шаларь, одной из причин провала при прохождении банковских проверок по финансовому мониторингу, который приводит к блокированию счета, является именно несоответствие доходов и движения средств. Также к блокированию счета может привести подозрение банка, что счет используется как "промежуточный этап", то есть через счет проходят чужие средства (признаки: разные отправители, но один получатель, одинаковые суммы платежей и т.п.).

"А еще отмечу: под особым контролем находятся биржи и частые международные переводы без логики, то есть без соответствующего назначения, которые имеют подтверждение другими документами", — говорит юрист.

Причины, по которым банк может заблокировать счет. Инфографика "Телеграф", созданная ИИ

Адвокат юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры" Максим Чередниченко назвал "Телеграфу" другие причины провала финмониторинга простыми людьми (физлицами). Среди них — неспособность подтвердить источники происхождения средств для карточных переводов и доходов от самозанятости, включающих фриланс, репетиторство или продажу вещей. Банки требуют официальных договоров и актов выполненных работ, которые обычные люди не могут составить постфактум.

Также в зоне риска люди, осуществляющие расчеты по криптовалюте. Проблема в том, что требование банка предоставить полную историю торгов и подтвердить законность первоначального капитала оказывается для большинства сложной задачей.

Подводя итог, можно сказать, что существует не менее пяти основных причин, которые могут привести к блокированию банковского счета. Речь идет о таких ситуациях:

несоответствие доходов и движения средств

подозрение банка, что счет используется как "промежуточный этап"

частые международные переводы без логики

неспособность подтвердить источники происхождения средств

расчеты в криптовалюте

