Жителів Дніпра попередили про масштабне відключення води: кому потрібно зробити запаси

Це пов’язано з необхідністю ремонту

У вівторок, 18 червня, через ремонтні роботи майже вся лівобережна частина Дніпра залишиться без водопостачання. Людей закликають запастися водою.

Як попередило КП "Дніпропроводоканал", відсутність води буде пов’язана із проведенням спеціалістами аварійно-відновлювальних робіт на водопроводах та заміни запірної арматури. Водопостачання лівого берега буде обмежене з 01:00 18.06.2024 до 23:30 18.06.2024.

При цьому в деяких районах лівого берега водопостачання не обмежуватиметься. Йдеться про такі адреси:

ж/м Ломовський 1-2,

з/м Лівобережний 1-2-3,

приватний сектор прилеглий до зазначених масивів

Як повідомили у "Дніпропроводоканалі", відновлення стійкого режиму водопостачання споживачів лівого берега Дніпра очікується до 10:00 19.06.2024. Підприємство перепрошує за тимчасові незручності.

Раніше "Телеграф" розповідав, які графіки відключення світла діють у Дніпрі 17 червня. ДПЕК застосовує графіки обмежень вже з 8:00, вони діятимуть до кінця доби. З 12:00 до 16:00 світла не буде у споживачів IV черги.