Жителей Днепра предупредили о масштабном отключении воды: кому нужно сделать запасы

Это связано с необходимостью ремонта

Во вторник, 18 июня, в связи с ремонтными работами почти вся левобережная часть Днепра останется без водоснабжения. Людей призывают запастись водой.

Как предупредило КП "Днепропроводоканал", отсутствие воды будет связано с проведением специалистами аварийно-восстановительных работ на водопроводах и замены запорной арматуры. Водоснабжение левого берега будет ограничено с 01:00 18.06.2024 до 23:30 18.06.2024.

При этом в некоторых районах левого берега водоснабжение не будет ограничиваться. Речь о таких адресах:

ж/м Ломовский 1-2,

ж/м Левобережный 1-2-3,

частный сектор прилегающий к указанным массивам

Как сообщили в "Днепропроводоканале", восстановление устойчивого режима водоснабжения потребителей левого берега Днепра ожидается к 10:00 19.06.2024. Предприятие приносит извинения за временные неудобства.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие графики отключения света действуют в Днепре 17 июня. ДТЭК применяет графики ограничений уже с 8:00, они будут действовать до конца суток. С 12:00 до 16:00 света не будет у потребителей IV очереди.