Студенти збунтувалися проти заборони Telegram в одному з вишів Києва

Telegram дозволено використовувати лише в особистих цілях

В Україні в одному з київських вишів заблокували Telegram з міркувань безпеки. У Київському національному університеті (КНУ) імені Шевченка заборонено передавати будь-яку інформацію через цей месенджер.

Як повідомляє "Інсайдер", публікуючи наказ ректора КНУ Шевченка, Telegram видалили з усіх робочих комп'ютерів. Тепер для комунікації у межах навчального процесу використовуватиметься інший спосіб.

"У КНУ ім. Шевченка заблокували доступ до Telegram: пишуть, що розпорядження про блокування почали виконувати у багатьох вишах країни", — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що ці заходи спрямованої на посилення інформаційної безпеки у вишах. Водночас офіційно адміністрація поки не коментувала це, проте студенти стверджують, що розпорядження щодо блокування месенджера активно запроваджується у багатьох навчальних закладах.

Нагадаємо, що Міністерства освіти і науки України рекомендувало вишам наступне:

заборонити передавати інформацію про роботу університету та здійснювати службове листування через Telegram;

заборонити встановлення та використання Telegram на службових та особистих пристроях, задіяних для роботи;

припинити роботу університетських акаунтів у Telegram (канали, боти) та прибрати посилання на них з офіційних ресурсів університету;

впровадити технічні обмеження для блокування доступу до месенджера.

Ці обмеження стосуються лише навчального процесу, в особистих цілях студентам користуватись Telegram не забороняли.

У мережі українці по-різному відреагували на ці обмеження: хтось обурений, а хтось — наголосив, що це стосується лише навчального процесу. Дехто наголосив, що перехід на іншу платформу буде важчим, ніж працювати у Telegram.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Верховній Раді також планують обмежити користування Telegram.