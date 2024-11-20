У Дніпрі хлопець стріляв з вікна гуртожитку під час повітряної тривоги: що відомо (фото)

Така ситуація під час загрози не вперше

В одному з гуртожитків університету митної справи та фінансів у Дніпрі ймовірніше лунали постріли з пістолета. Це сталось під час тривоги і повідомлень про загрозу атаки Росії по Україні через яку навіть закрились посольства.

Про це повідомляє телеграм-канал "Труха.Дніпро". Там оприлюднили відповідне відео, яке отримали від підписників.

У Дніпрі таких гуртожитків декілька. Де саме відбулась подія — невідомо. "Телеграф" намагався з'ясувати деталі та зателефонував до одного з них, втім там заявили, що нічого не чули.

Такі випадки в Україні не рідкість. Так, у Києві вже цього місяця під час тривоги запустили феєрверк. Інший аналогічний випадок закінчився тим, що Голосіївський районний суд міста Києва визнав винним 35-річного чоловіка, який запускав салют з багатоповерхівки, у вчиненні хуліганства. Йому призначили покарання у вигляді одного року обмеження волі.

Раніше "Телеграф" писав, що у центрі Рівного невідомі запустили салют, попри третій рік повномасштабної війни.