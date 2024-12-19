Чарівна зимова казка. 5 місць, куди піти у Кам'янці-Подільському на Різдво (фото, відео)

Взимку місто набуває особливої атмосфери

Обираючи, де провести Різдво та Новий рік, туристи часто зупиняють свій погляд на Кам'янець-Подільському. Це місто на південному заході України відоме на загал своїм замком та старовинною архітектурою. Взимку атмосфера стає ще більш чарівною. "Телеграф" розповідає, куди можна піти у Кам'янець-Подільському взимку та відчути занурення у справжню казку.

Кам'янець-Подільська фортеця

Камянець-Подільська фортеця ще гарніша ввечорі

Ця велична фортеця є основною архітектурною пам'яткою міста, а під сніговою ковдрою ще більше схожа на палац з європейських казок. Відвідувачі можуть насолодитися зимовими пейзажами та відвідати екскурсію, щоб дізнатися більше про історію фортеці. Фортеця працює без вихідних і навіть на свята. Щоправда, за трохи скороченим робочим днем:

24 грудня гостей чекають з 9:00 до 15:00,

25 грудня з 12:00 до 17:00,

31 грудня з 9:00 до 15:00

1 січня з 12:00 до 17:00.

Варто зауважити, що музей загалом складається одразу з кількох об'єктів: Старого замку, експозиції в ратуші, Галереї мистецтв, музею старожитностей тощо, які знаходяться в різних місцях. Відвідувати їх найвигідніше за єдиним квитком вартістю 150 грн. Якщо ж ви хочете завітати до Старого замку (вул. Замкова,1) окремо, вартість:

для дорослих 100 грн

для школярів, студентів, пенсіонерів 50 грн.

Старе місто

Щоб відчути справжню атмосферу Кам'янець-Подільського потрібно прогулятися вуличками Старого міста. Ковані ліхтарі, вузькі проходи та різдвяні прикраси додають атмосферності, а в численних кав'ярнях можна випити гарячий напій, якщо буде занадто прохолодно.

Музей мініатюр "Замки України"

Якщо ви полюбляєте старовинну архітектуру, але часу на величезні мандрівки не маєте, то Кам'янець-Подільський може подарувати вам цікавий досвід. Моделі найвідоміших українських замків і не тільки зібрані тут у "Музеї мініатюр". Кожен об'єкт, відтворений у деталях. Серед них є навіть ті, яких вже фізично не існує, наприклад Аджигольский маяк, який зруйнували окупанти.

Знаходиться музей на вул. Старобульварна 10, вартість квитків для туристів: діти до 6 років — безплатно, діти до 12 років — 60 грн, дорослі — 120 грн, пільгові категорії, включно з ВПО — 50% знижка.

Смотрицький каньйон

Це місце подарує радість не тільки тим хто любить просто споглядати зимові пейзажі, а й поціновувачем активного відпочинку. Каньйон утворений річкою Смотрич і і має стрімкі схили, які досягають висоти 50 метрів. Його довжина — приблизно 9 кілометрів. Роздивитись каньйон можна з Новопланівського мосту, який відкрили 1874 року.

Палац Орловських (Малієвецький маєток)

І хоч це місце не в самому Кам’янець-Подільському, воно знаходиться дуже близько. Село Маліївці багате не тільки палацом, а й буде цікаве для прогулянок — тут є 18-метрова скеля з водоспадом і печерним гротом, старовинний парк, відреставрована старовинна хата "Садиба Андрія" тощо. Малієвецький обласний історико-культурний музей пропонує цікаві, індивідуальні екскурсії на 2-3 години по маєтку, парку та селі. В коментарі "Телеграфу" співробітники розповіли, що музей працює щодня з 8 до 16, і на свята тут буде черговий працівник, однак якщо ви зібрались на екскурсію, то варто записатися заздалегідь або попередити про свій приїзд за телефоном +380 (93) 705 84 23.

Малієвецький маєток

Музейний комплекс пропонує кілька екскурсій, зокрема по самому палацу, парку та до водоспаду, або ж велика екскурсія з урахуванням села, яка триває 2,5 — 3 години. Вартість вхідного квитка до маєтку: 70 грн за дорослу особу, 50 грн за дітей від шести років та студентів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як цікаво та з користю можна провести Новий рік та Різдво у Львові. Окрім прогулянок старим центром міста та розглядання яскравої ілюмінації, можна виїхати трохи далі і зануритись у справжню зимову казку.