"Убитую" однушку сдают в Днепре, но за умеренные деньги и с приятным бонусом (фото)

Обоев нет, квартира имеет голые стены

В Днепре сдают однокомнатную квартиру в ужасном состоянии за умеренные деньги. Однако владельцы предоставляют приятный бонус.

Об этом говорится в одном из объявлений на сайте купли-продажи. Там отметили, что жилье сдают на жилом массиве "Сокол" в Соборном районе города Днепра.

Квартира расположена на 2 этаже девятиэтажки. Она имеет одну комнату, а общая площадь составляет 40 квадратных метров с двумя балконами.

На фото из объявления заметно, что в квартире нет обоев, нормального пола. Однако установлены пластиковые окна.

На кухне только старая газовая плита, тумба, раковина, холодильник. Санузел смежный: есть новая ванна, смесители, а также белый унитаз.

Ее сдают под ремонт, поэтому цена указана 4000 тысяч гривен в месяц. С интересного, владелец предлагает не платить за аренду 2-3 месяца, но платить за коммунальные услуги.

Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе продают новенькую квартиру с необычным видом из окна. Обрадовали будущих покупателей приятным бонусом.