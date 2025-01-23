Київ буде як на долоні: у столиці продають ексклюзивний пентхаус з бонусом (фото)

Покупець не сплачуватиме комісійні за угоду

У Києві виставили на продаж ексклюзивний пентхаус площею понад 500 квадратних метрів. Житло розташоване у престижному житловому комплексі Renaissance Residence на Печерську.

Власник хоче отримати за унікальну нерухомість з панорамним видом на Ботанічний сад та власною терасою 3 мільйони доларів. Відповідне оголошення розміщено на одній з популярних онлайн-платформ для продажів.

Житловий комплекс Renaissance Residence розташований на Новоселицькій, 10, у тихій частині Печерська. Пентхаус займає останній, дев'ятий поверх будинку преміумкласу. Як бонус, покупець отримає три паркомісця у підземному паркінгу та не сплачуватиме комісійні за угоду.

Квартира має п'ять кімнат та кухню площею 80 квадратних метрів. Серед особливостей – автономні опалення та електропостачання, панорамні вікна й тераса. Помешкання готове під чистове оздоблення.

Будинок має власну службу безпеки, ландшафтний дизайн подвір'я та розташований поруч із двома посольствами. Поряд – Національний ботанічний сад, школа, дитячий садок, ресторани та кафе.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Вінниці продають елітну квартиру за майже 30 мільйонів гривень. Житло розташоване у престижному районі міста.