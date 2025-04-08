В Днепре вандалы разгромили Аллею памяти военных: сломали все флаги Украины (видео)

Аллею родные павших сделали собственноручно

В Днепре вандалы разгромили флаги Украины на Аллее памяти на одном из жилых массивов. Родные самостоятельно обустраивали это место.

Об этом сообщают местные паблики. Точной даты инцидента неизвестно, но видео в сети появилось 8 апреля.

"Вандалы повалили флаги на аллее памяти вблизи ж/м Покровского. Видео прислали возмущенные местные жители. Родные самостоятельно обустраивали эту аллею", — говорится в сообщении.

На кадрах видно, что маленькие флаги в большинстве своем стоят, но речь идет о больших, которые были вмонтированы в железнодорожные опоры. Они полностью повалены, кое-где вырваны из земли. Как отмечают днепряне, непогода, бушующая сейчас в области, не могла такого наделать.

Напомним, что недавно неизвестные в Винницкой области в очередной раз ограбили могилу самого младшего защитника "Азовстали" Назария Гринцевича, позывной — Гренка. Инцидент произошел на кладбище "Сабаров-1". Вандалы украли деревянную булаву и три свечи. Это не первая кража из могилы Гринцевича. В июне мать погибшего защитника рассказала, что из могилы забрали игрушечную собаку, подаренную женщиной Назарию, когда тому было 1,6 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила Героя Украины Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло.