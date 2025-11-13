Носило імʼя росіянина 30 років: яка історія стоїть за назвою цього міста на Луганщині

Як український банкір дав ім'я місту на Луганщині та чому його перейменовували

Алчевськ — одне з найбільших промислових міст Луганщини, яке з моменту заснування кілька разів змінювало назву. Сучасна назва пов’язана з українським меценатом та промисловцем Олексієм Алчевським, але в радянський період місто десятиліттями мало ім'я партійного діяча.

Першою назвою поселення була Юр’ївка — саме так у 1895 році назвали робітниче селище біля підприємств, що належали українському промисловцю та банкіру Олексію Алчевському.

Родина Алчевських — засновники міста

Після трагічної загибелі Алчевського у 1901 році селище перейменували на Алчевськ (1903 рік) на його честь. Алчевський був відомий як засновник гірничих і металургійних підприємств на Луганщині, власник великих банків, активний учасник українського національного руху та меценат — саме він дав поштовх розвитку території, на якій постало майбутнє місто.

Пам'ятник меценату Олексію Алчевському

У 1931 році місто отримало нову назву — Ворошиловськ, на честь радянського діяча Климента Ворошилова. Уже у 1932 році селище набуло статусу міста. У 1961 році назву знову змінювали — спочатку на Металогірськ, а за кілька місяців на Комунарськ. Ця радянська назва зберігалася до 1991 року і була типовим проявом політики СРСР зі стирання історичних українських топонімів.

Після проголошення незалежності України мешканці на міському референдумі 1 грудня 1991 року повернули місту назву Алчевськ — на честь його історичного засновника Олексія Алчевського. Залізнична станція, однак, залишалася під назвою Комунарськ ще тривалий час і була офіційно перейменована на Алчевськ лише постановою Кабінету Міністрів 17 січня 2025 року.

