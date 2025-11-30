Експерт розповів про небезпечну начинку "шахедів": удар по Вишгороду — лише один із прикладів (фото)

Російські БПЛА були запрограмовані на атаку мирного міста

Усі три ударні безпілотники, якими у суботу пізно ввечері росіяни атакували Вишгород під Києвом, були оснащені касетними боєприпасами.

"Шахеди" спочатку скинули бомби на місто, а потім вдарили по будинках. Про це повідомив фахівець із військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

Що треба знати:

Російські дрони технічно здатні відкривати спеціальний люк для скидання

Касетні боєприпаси уражають територію радіусом до 400 метрів

Майже половина суббоєприпасів можуть не здетонувати одразу

На його думку, далеко не всі влучання ворога у житлові будинки є навмисними. Утім, як він звернув увагу, коли одразу декілька БПЛА, споряджені касетними боєприпасами, запрограмовані атакувати мирне місто, це наводить на думки про свідомі дії.

Будинок у Вишгооді після влучання

"Виродки кляті, хто це зробив", — констатував військовий.

"Начинка" російського дрона

Касетні боєприпаси

Касетні боєприпаси — це вибухові пристрої, начинені суббоєприпасами, які вибухають ще в повітрі або при попаданні на ціль, розкидаючи шрапнель в радіусі до 400 метрів.

Як влаштований касетний боєприпас

Значна частина суббоєприпасів не детонує від удару: за різними оцінками, від 20 до 40% снарядів залишаються у бойовому положенні. Касетні боєприпаси також можуть застрягти у деревах або у ґрунті, створюючи загрозу для цивільного населення.

Касетні боєприпаси заборонені для використання з 2010 року. Утім Росія продовжує виробляти та використовувати їх на війні проти України.

Зазначимо, що ще у травні заступник генерального директора компанії виробника засобів РЕБ Анатолій Храпчинський розповідав "Телеграфу", що російські дрони потенційно можуть бути модифіковані для розкидання касетних боєприпасів. За його словами, в порожніх відсіках дронів можна розмістити міні-вибухові пристрої, які розлітаються при підриві основного заряду.

"Технічно можливо запрограмувати дрон на відкриття спеціального люка на певному етапі польоту для скидання цих пристроїв", – пояснював Храпчинський, наголошуючи, що саме терор цивільного населення характерний для російської тактики.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що росіяни додали до своїх дронів касетні бомби з відкладеним вибухом. Після падіння "Шахеда" такі боєприпаси можуть лежати довго, а потім раптово здетонувати.