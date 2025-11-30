Експерт розповів про небезпечну начинку "шахедів": удар по Вишгороду — лише один із прикладів (фото)
Російські БПЛА були запрограмовані на атаку мирного міста
Усі три ударні безпілотники, якими у суботу пізно ввечері росіяни атакували Вишгород під Києвом, були оснащені касетними боєприпасами.
"Шахеди" спочатку скинули бомби на місто, а потім вдарили по будинках. Про це повідомив фахівець із військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.
Що треба знати:
- Російські дрони технічно здатні відкривати спеціальний люк для скидання
- Касетні боєприпаси уражають територію радіусом до 400 метрів
- Майже половина суббоєприпасів можуть не здетонувати одразу
На його думку, далеко не всі влучання ворога у житлові будинки є навмисними. Утім, як він звернув увагу, коли одразу декілька БПЛА, споряджені касетними боєприпасами, запрограмовані атакувати мирне місто, це наводить на думки про свідомі дії.
"Виродки кляті, хто це зробив", — констатував військовий.
Касетні боєприпаси
Касетні боєприпаси — це вибухові пристрої, начинені суббоєприпасами, які вибухають ще в повітрі або при попаданні на ціль, розкидаючи шрапнель в радіусі до 400 метрів.
Значна частина суббоєприпасів не детонує від удару: за різними оцінками, від 20 до 40% снарядів залишаються у бойовому положенні. Касетні боєприпаси також можуть застрягти у деревах або у ґрунті, створюючи загрозу для цивільного населення.
Касетні боєприпаси заборонені для використання з 2010 року. Утім Росія продовжує виробляти та використовувати їх на війні проти України.
Зазначимо, що ще у травні заступник генерального директора компанії виробника засобів РЕБ Анатолій Храпчинський розповідав "Телеграфу", що російські дрони потенційно можуть бути модифіковані для розкидання касетних боєприпасів. За його словами, в порожніх відсіках дронів можна розмістити міні-вибухові пристрої, які розлітаються при підриві основного заряду.
"Технічно можливо запрограмувати дрон на відкриття спеціального люка на певному етапі польоту для скидання цих пристроїв", – пояснював Храпчинський, наголошуючи, що саме терор цивільного населення характерний для російської тактики.
Нагадаємо, "Телеграф" писав, що росіяни додали до своїх дронів касетні бомби з відкладеним вибухом. Після падіння "Шахеда" такі боєприпаси можуть лежати довго, а потім раптово здетонувати.