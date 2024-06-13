Під загрозою все, окрім Ярмоленка: на Євро-2024 запровадили жорсткі обмеження

Правило вперше випробувать на великому турнірі

Футбольний чемпіонат Європи стартує 14 червня у Німеччині. У ньому братиме участь і збірна України, яка також вперше зіграє з одним цікавим нововведенням.

Перед стартом першості головний арбітр УЄФА Роберто Розетті підтвердив, що футболістів каратимуть за розмови із суддею. Звернутися до арбітрів зможуть лише капітани, повідомляє "Телеграф".

"Ми робимо це для футболу, для іміджу гри, для наступного покоління гравців та суддів. Неможливо пояснити рішення 10 або 12 гравцям, які оточують суддю", — сказав Розетті.

Капітан кожної команди зможе звернутися до судді за роз’ясненнями щодо ухвалених рішень, якщо він зробить це правильно і не в грубій формі.

На сьогоднішній день капітаном збірної України є Андрій Ярмоленко, але капітанська пов’язка може виявитися й в іншого гравця по ходу матчу. За новими обмеженнями, капітан національної збірної може звернутися до судді, а от іншим футболістам цього краще не робити, адже вони одразу отримають жовту картку.

Не виключено, що через таке нововведення на першості Європи помітно збільшиться кількість жовтих карток і видалень, адже чи не в кожному матчі футболісти активно сперечаються з арбітрами.

Раніше "Телеграф" писав, що фанати "Динамо" звернулися до збірної України перед стартом Євро-2024.