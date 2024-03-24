Без метро та світла, але з водою та теплом: як живе Харків на третій день блекауту

Харків вже має навички виживання без електрики

Третій день поспіль Харків приходить до тями після чергового масованого ракетного удару росіян, який залишив мешканців без електроенергії, опалення та водопостачання. Востаннє блекаут у всьому місті був 9 березня 2023 року і деякі городяни сподівалися, що подібне більше не повториться. Але удар по енергетичних об’єктах вкотре показав, що розслаблятися рано і треба бути готовим до всього.

"Телеграф" розповідає, як мешкає Харків на третій день після атаки ворога.

Електроенергія хоч і ненадовго, але все частіше з’являється у будинках харків’ян. Особливо цінно це для власників електроплит, які під час блекауту залишаються без можливості підігріти чи приготувати їжу. Центральне водопостачання та опалення вдалося відновити досить швидко.

Харкову не звикати жити в екстремальних умовах і тому тут важко знайти неробочий через відсутність електроенергії магазин, медичний центр, аптеку чи точку громадського харчування. При цьому в кожному закладі можна зарядити гаджети без проблем.

Відсутності продуктів у магазинах також немає. Працює доставлення води. Також за бажання можна вільно придбати сірники, свічки, ліхтарики та акумулятори. У дефіциті опинилися, мабуть, лише балончики із газом для туристичних печей.

У деяких магазинах досі неможливо розрахуватися карткою і працюють далеко не всі банкомати.

Однією із найголовніших проблем для харків’ян залишається неробочий електротранспорт. Через відсутність електроенергії маршрути довелося повністю змінити. Через це мешканцям деяких мікрорайонів доводиться досить далеко діставатися до найближчої маршрутки. Але це ще не все. Автобусів, що замінюють метро, трамваїв і тролейбусів, явно недостатньо. Навіть у неділю багато людей не змогли влізти у маршрутку. Тому питання "Чи працює метро?" залишається в районних чатах другим за частотою після "Коли увімкнуть світло?".