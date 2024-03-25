На допомогу знеструмленому Харкову прибув Food Train: як працює унікальний спецпотяг Укрзалізниці (фоторепортаж)

Спецпоїзд може приготувати до 10 тисяч порцій їжі

До Харкова, який після російського терористичного удару 22 березня залишився без світла та гарячої води, прибув спецпоїзд "Укрзалізниці". Він годує людей.

Спеціальний вагон відвідав фотокор "Телеграфа" Ян Доброносов, який показав у деталях, як працює Food train. Відомо, що спецпотяг може приготувати до 10 000 порцій їжі. Зараз, коли немає світла і дуже складно приготувати гарячі страви або навіть знайти їх у місті, це стратегічна функція.

Як розповідав перевізник, порції їжі буде доставлено до лікарень, для внутрішньо переміщених осіб та постраждалих внаслідок обстрілу.

Food Train здатний працювати повністю автономно 5-7 діб. При цьому для виготовлення такої кількості порцій потрібно лише 14 кухарів та 7 залізничників для підтримки операційної діяльності поїзда.

Нагадаємо, що вранці, 22 березня, росіяни масово обстріляли міста України. У кількох областях виникли проблеми зі світлом. За даними на неділю, загоєно майже всіх абонентів, але в Харкові ситуація залишається складною. Опалення є лише в 50%.

Раніше " Телеграф " повідомляв, які наслідки матимуть російські удари по енергетичній системі України. Ексміністр енергетики Іван Плачков розповів про нюанси поновлення постраждалих об’єктів.