Працівниця харківського метро попереджала про рейди ТЦК. Як її покарав суд

Вона пішла на угоду з прокурором

Працівницю харківського метрополітену засудили за розповсюдження інформації про місцеперебування працівників ТЦК. Вона з листопада 2023 по квітень 2024 року викладала ці дані в Telegram.

Про це йдеться у вироці Київського районного суду Харкова від 19 листопада. Зазначається, що контролер автоматичних пропускних пунктів станції метро "Університет" щонайменше вісім разів публікувала в одному з чатів повідомлення про перебування військового формування на станції метрополітену "Академіка Барабашова".

Проте 14 листопада жінка уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. Суд визнав її винною та призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з іспитовим строком на три роки.

Крім того, суд скасував їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та звільнив в залі суду. Також у засудженої конфіскували мобільний телефон.

Нагадаємо, на Тернопільщині працівниця "Укрпошти" підписувалася в бланках про отримання листів замість чоловіка призовного віку. Бучацький районний суд оштрафував листоношу за фіктивне отримування повісток рекомендованим листом.