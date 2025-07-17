Небезпечні хижаки вдерлися на подвір’я. Чому від них треба триматись якомога далі (відео)
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Вони несуть загрозу для людей і тварин
В Україні дедалі частіше на вулицях помічають диких тварин і серед них є небезпечні хижаки. Так, нещодавно на Дніпропетровщині прямо в подвір'ї побачили лисиць.
Про це повідомляють місцеві канали, публікуючи відповідне відео. На ньому видно, що тварини досить худі та мають тьмяну шерсть.
"Ціла родина лисиць господарює у дворах Орловщини, що біля м. Самар. Рижульки часто переносять сказ, тому гладити та підходити до них не можна", — йдеться у повідомленні.
На відео, яке людина зняла з вікна будинку, видно, що лиси гуляють подвір'ям приватного сектору. При цьому тварини досить вільно себе почувають, хоч трохи і нервують. Ймовірніше вони шикають чим поживитись або мають ушкоджену нервову систему через сказ.
Точна причина атипової поведінки хижаків не відома, однак у будь-якому випадку їх не можна чіпати. Лисиці — можуть бути переносниками сказу, який смертельний для людини та домашніх тварин. Саме тому собак і котів слід вакцинувати навіть у приватних секторах.
До слова, сказ характеризується ураженням нервової системи і закінчується летально. На сказ хворіють тварини та людина, ліків проти цієї хвороби немає. Наразі є лише вакцини, які застосовують для профілактики та лікування.
Переносниками сказу є хворі дикі тварини, у яких перебіг зазвичай безсимптомний. Інфікування відбувається під час укусів, подряпин та контакту інфікованої слини з відкритими ранами.
Аналогічні випадки за місяць
Додамо, що лисиць останнім часом досить часто помічають у людних місцях. Лише за липень низку випадків зустрічей із дикими звірами зафіксовано в Україні.
- 2 липня – Одеса: Дику лисицю помітили просто на пляжі, де вона влаштувалась на лежаку.
- 3 липня – Луцьк: Лисицю зняли на відео на вулицях міста — тварина може бути переносником сказу.
- 5 липня – Львів: У центрі міста з'явилася лисиця, що викликала занепокоєння через можливу загрозу здоров’ю.
- 8 липня – Рівне: Молода лисиця розгулювала біля обласної лікарні, вільно перетинала дорогу та поводилася досить спокійно.
- 14 липня – Одеса: Лисицю помітили вдень на Трасі здоров'я, що пролягає вздовж узбережжя.
- 16 липня — Знам'янка: місцеві побачили зграю лисиць поблизу міста.
Раніше "Телеграф" розповідав, що на Кіровоградщині 15 липня також помітили лисицю.