Небезпечні хижаки вдерлися на подвір’я. Чому від них треба триматись якомога далі (відео)

Вони несуть загрозу для людей і тварин

В Україні дедалі частіше на вулицях помічають диких тварин і серед них є небезпечні хижаки. Так, нещодавно на Дніпропетровщині прямо в подвір'ї побачили лисиць.

Про це повідомляють місцеві канали, публікуючи відповідне відео. На ньому видно, що тварини досить худі та мають тьмяну шерсть.

"Ціла родина лисиць господарює у дворах Орловщини, що біля м. Самар. Рижульки часто переносять сказ, тому гладити та підходити до них не можна", — йдеться у повідомленні.

На відео, яке людина зняла з вікна будинку, видно, що лиси гуляють подвір'ям приватного сектору. При цьому тварини досить вільно себе почувають, хоч трохи і нервують. Ймовірніше вони шикають чим поживитись або мають ушкоджену нервову систему через сказ.

Точна причина атипової поведінки хижаків не відома, однак у будь-якому випадку їх не можна чіпати. Лисиці — можуть бути переносниками сказу, який смертельний для людини та домашніх тварин. Саме тому собак і котів слід вакцинувати навіть у приватних секторах.

До слова, сказ характеризується ураженням нервової системи і закінчується летально. На сказ хворіють тварини та людина, ліків проти цієї хвороби немає. Наразі є лише вакцини, які застосовують для профілактики та лікування.

Переносниками сказу є хворі дикі тварини, у яких перебіг зазвичай безсимптомний. Інфікування відбувається під час укусів, подряпин та контакту інфікованої слини з відкритими ранами.

Аналогічні випадки за місяць

Додамо, що лисиць останнім часом досить часто помічають у людних місцях. Лише за липень низку випадків зустрічей із дикими звірами зафіксовано в Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Кіровоградщині 15 липня також помітили лисицю.