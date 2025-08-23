Гімн України і відоме гасло про Путіна: в Харкові влаштували справжнє свято на день міста (відео)

У коментарях люди написали, що з'явилося почуття довоєнного Харкова

День Харкова традиційно відзначають 23 серпня, однак на фоні повномасштабного вторгнення та постійних обстрілів міста, масовані заходи не проводилися. Попри це, харків’яни влаштували справжнє свято на Сумській вулиці.

Відео публікує РБК-Україна. Вперше від 24 лютого 2022 року Сумську вулицю знову зробили пішохідною і запалили "зоряне небо".

До святкування доєднався й мер міста Ігор Терехов, його помітили поміж перехожих.

Мешканці Харкова не були б харків’янами, якби у визначний для міста день не згадали про легендарне гасло про російського президента, яке й було вигадане саме там. Крім того, лунали гасла "ЗСУ" та "Слава Україні".

Крім того, харків’яни облаштували місце, на яке приносили свічки та лампадки, аби вшанувати пам’ять полеглих воїнів.

Опісля "зоряне небо" все ж вимкнули. Росіяни здійснили пуски "шахедів", мешканців Харкова попросити пройти в укриття та дотримуватись правил безпеки.

