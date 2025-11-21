"Привиди" Київського метро. Де можна побачити недобудовані станції та чому вони не працюють (фото)
Їх будівництво почали у 90-х, але так і не закінчили
У Київському метро є щонайменше три закинуті станції, які називають "привидами". Йдеться про дві на зеленій лінії "Сирецько-Печерській" та станцію "Теличка".
"Телеграф" розповість, як вони утворились та що з ними сталось зараз. Зауважимо, що здебільшого це саме недобудовані станції, які не діють.
Станція-привид "Львівська брама"
Зелена лінія метро "Сирецько-Печерська" має одразу дві станції-привиди. Це недобудовані станції, які наразі не діють. Їх можна побачити з вагона, проїжджаючи повз. Одна з таких станцій знаходиться між "Лук’янівською" та "Золотими Воротами". Вона називається "Львівська брама". Ця станція мала виходити на Львівську площу, але її так і не добудували.
"Львівську браму" почали будувати у 1991 році, але через відсутність комплексного рішення щодо реконструкції Львівської площі, на яку був запланований вихід зі станції, та брак коштів роботи заморозили у 1996 році.
Побачити платформи та частково облицьовані колійні стіни станції можна між станціями "Лук'янівська" та "Золоті ворота". Центральний зал станції практично побудований, але похилий ескалаторний тунель не споруджений.
Станція-привид "Герцена"
Ще одна недобудована станція "Герцена" на Сирецько-Печерській лінії. Її можна помітити, проїжджаючи між "Дорогожичами" і "Лук’янівською". Проте це зробити непросто, оскільки, на відміну від попередніх "привидів", на платформі "Герцена" немає просторого залу — лише кілька споруд у тунелі.
Будувати цей об’єкт розпочали у середині 90-х. Планували спорудити станцію пілонного типу та відкрити її разом із "Дорогожичами". Однак будівництво зупинили ще на початкових стадіях через брак коштів. Викопали лише вентиляційну шахту з виходом на вулицю. У тунелі зробили металеву платформу і встановили кілька технічних вузлів. Ні вестибюля, ні залу на станції немає.
Станція-привид "Теличка"
"Теличка" — це недобудована станція Київського метрополітену. Вона розташована на правому березі Києва. На початку 90-х почалось будівництво станції між станцією "Видубичі" та Південним мостом.
Вже за два роки роботи припинились. Проте є думка, що цю станцію не планували відкривати одразу, її нібито будували на перспективу і не найближчу. Однак після зупинки будівництва його так і не відновили.
Побачити двоплатформену станцію та ряд колон недобудованої станції "Теличка" можна на перегоні між Південним мостом та станцією метро "Видубичі". Її колони є також частинами (опорами) правобережної естакади цього мосту. Цікаво, що станція збудована на 90%, існує навіть підстанція, проте виходів досі немає.
Раніше "Телеграф" розповідав, що під Києвом є "четверта" лінія метро.