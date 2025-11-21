Рус

"Привиди" Київського метро. Де можна побачити недобудовані станції та чому вони не працюють (фото)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Метро Новина оновлена 21 листопада 2025, 14:13
Метро. Фото Колаж "Телеграфу"

Їх будівництво почали у 90-х, але так і не закінчили

У Київському метро є щонайменше три закинуті станції, які називають "привидами". Йдеться про дві на зеленій лінії "Сирецько-Печерській" та станцію "Теличка".

"Телеграф" розповість, як вони утворились та що з ними сталось зараз. Зауважимо, що здебільшого це саме недобудовані станції, які не діють.

Станція-привид "Львівська брама"

Зелена лінія метро "Сирецько-Печерська" має одразу дві станції-привиди. Це недобудовані станції, які наразі не діють. Їх можна побачити з вагона, проїжджаючи повз. Одна з таких станцій знаходиться між "Лук’янівською" та "Золотими Воротами". Вона називається "Львівська брама". Ця станція мала виходити на Львівську площу, але її так і не добудували.

Станція-привид Львівська брама
Ескіз станції "Львівська брама"
Станція Львівська брама на карті
Станція "Львівська брама" на карті

"Львівську браму" почали будувати у 1991 році, але через відсутність комплексного рішення щодо реконструкції Львівської площі, на яку був запланований вихід зі станції, та брак коштів роботи заморозили у 1996 році.

Станція-привид Львівська брама
Як мала виглядати станці метро "Львівська брама"
Станція-привид Львівська брама
Станція-привид "Львівська брама"

Побачити платформи та частково облицьовані колійні стіни станції можна між станціями "Лук'янівська" та "Золоті ворота". Центральний зал станції практично побудований, але похилий ескалаторний тунель не споруджений.

Станція-привид "Герцена"

Ще одна недобудована станція "Герцена" на Сирецько-Печерській лінії. Її можна помітити, проїжджаючи між "Дорогожичами" і "Лук’янівською". Проте це зробити непросто, оскільки, на відміну від попередніх "привидів", на платформі "Герцена" немає просторого залу — лише кілька споруд у тунелі.

Станція-привид Герцена
Ескіз станції "Герцена"

Будувати цей об’єкт розпочали у середині 90-х. Планували спорудити станцію пілонного типу та відкрити її разом із "Дорогожичами". Однак будівництво зупинили ще на початкових стадіях через брак коштів. Викопали лише вентиляційну шахту з виходом на вулицю. У тунелі зробили металеву платформу і встановили кілька технічних вузлів. Ні вестибюля, ні залу на станції немає.

Станція Герцена на карті
Станція "Герцена" на карті

Станція-привид "Теличка"

"Теличка" — це недобудована станція Київського метрополітену. Вона розташована на правому березі Києва. На початку 90-х почалось будівництво станції між станцією "Видубичі" та Південним мостом.

Станція-привид Теличка
Станція-привид "Теличка"

Вже за два роки роботи припинились. Проте є думка, що цю станцію не планували відкривати одразу, її нібито будували на перспективу і не найближчу. Однак після зупинки будівництва його так і не відновили.

Станція Теличка на карті
Станція "Теличка" на карті
Станція-привид Теличка
Вихід зі станції "Теличка"

Побачити двоплатформену станцію та ряд колон недобудованої станції "Теличка" можна на перегоні між Південним мостом та станцією метро "Видубичі". Її колони є також частинами (опорами) правобережної естакади цього мосту. Цікаво, що станція збудована на 90%, існує навіть підстанція, проте виходів досі немає.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під Києвом є "четверта" лінія метро.

Теги:
#Київ #Метро #Станції метро