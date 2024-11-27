На "тисячу Зеленського" та Нацкешбек уряд направить 3,8 млрд грн: звідки заберуть гроші

Народний депутат України продемонстрував відповідний документ

Кабінет міністрів України вирішив перенаправити 3,8 млрд гривень на так звану "Вовину тисячу", а також на Національний кешбек.

Про це повідомив у Telegram народний депутат України від фракції "Голос" Ярослав Железняк. Він зазначив, що гроші заберуть із двох соціальних програм.

Йдеться про програму підтримки бізнесу в умовах війни, а також програму розмінування територій.

Депутат опублікував на своїй сторінці в Telegram скріншот розпорядження Кабінету міністрів України № 1165-р від 26 листопада 2024 року "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству економіки у 2024 році".

Також Желєзняк опублікував посилання на петицію на сайті Офісу президента України. Її автор вимагає переглянути програму Володимира Зеленського щодо підтримки громадян України на зимовий період, а саме — виділення 1000 гривень. На даний момент петиція набрала 22 846 з необхідних 25 000.

"Буде цікаво, як на неї відповідатимуть в Офісі президента України", — зазначив Железняк.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна отримати виплати у вигляді "тисячі Зеленського" без доступу до програми "Дія".