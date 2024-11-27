На "тысячу Зеленского" и Нацкешбек правительство направит 3,8 млрд грн: откуда заберут деньги

Народный депутат Украины продемонстрировал соответствующий документ

Кабинет министров Украины решил перенаправить 3,8 млрд гривен на так называемую "Вовину тысячу", а также на Национальный кэшбэк.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат Украины от фракции "Голос" Ярослав Железняк. Он отметил, что деньги заберут с двух социальных программ.

Речь идет о программе поддержки бизнеса в условиях войны, а также о программе разминирования территорий.

Депутат опубликовал на своей странице в Telegram скриншот распоряжения Кабинета министров Украины № 1165-р от 26 ноября 2024 года "О перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству экономики в 2024 году".

Также Железняк опубликовал ссылку на петицию на сайте Офиса президента Украины. Ее автор требует пересмотреть программу Владимира Зеленского по поддержке граждан Украины на зимний период, а именно — выделении 1000 гривен. На данный момент петиция набрала 22846 из необходимых 25000.

"Будет интересно, как на нее будут отвечать в Офисе президента Украины", — отметил Железняк.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно получить выплаты в виде "тысячи Зеленского" без доступа к приложению "Дія".