На телефоні Зеленського немає Телеграму - NYT

Розвідка попередила президента ще у 2022 році

На особистому телефоні президента Володимира Зеленського не встановлений месенджер Telegram. У вересні цього року в Україні були запроваджені обмеження на його використання.

Про це пише New York Times. Видання зазначає, що останніми місяцями українські чиновники стали більше стривожені залежністю країни від Telegram, оскільки виникли побоювання, що застосунок використовувався для дезінформації та як інструмент шпигунства на користь Росії.

На таємних зустрічах з питань кібербезпеки цього року українські чиновники обговорювали встановлення нових обмежень на Telegram, повідомили NYT двоє людей, знайомих з дискусіями. Розвідка України прийшла до висновку, що додаток становив загрозу національній безпеці та використовувався Росією для дезінформації, кібератак, злому, поширення шкідливого програмного забезпечення, відстеження місцезнаходження та коригування ракетних ударів.

Двоє обізнаних людей, ім’я яких NYT не називає, повідомили, що у 2022 році, безпосередньо перед вторгненням Росії, українська розвідка попередила Зеленського про загрози Telegram. У записці військова розвідка попередила про ризик російського впливу, але заявила, що ця загроза не вимагає повної заборони програми.

Своєю чергою Telegram заявляє про безпечність своєї платформи, зазначаючи, що Росія “не має — і не може — отримати доступ до інформації користувачів”. У компанії додали, що “Telegram є і завжди був безпечним для українців і користувачів у всьому світі”.

Нагадаємо, 10 вересня Національний координаційного центру кібербезпеки (ключовий орган координації та контролю у сфері кібербезпеки) ухвалив рішення про обмеження використання Telegram в органах державної влади України. Також користування цим месенджером було обмежене у військових формуваннях та на об’єктах критичної інфраструктури. Також обмеження торкнулися депутатів Верховної Ради.