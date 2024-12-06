Відшукали вже пів мільйона багатіїв. Податкова перевіряє закордонні рахунки українців

Податкова може "попросити" власників рахунків задекларувати гроші та сплатити податки

В Україні запрацював масштабний обмін банківськими даними з іншими країнами. За першими результатами перевірки, майже півмільйона українців тримають на закордонних рахунках понад 200 тисяч євро.

Податкова служба України вже отримала доступ до банківської інформації з 123 країн світу. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев підтвердив: українська податкова вже почала отримувати звіти про рахунки громадян за кордоном.

Якщо податкова знайде незадекларований дохід, наприклад з депозиту, вона може попросити власника рахунку задекларувати гроші та сплатити податки. Втім, як зазначає OBOZ.UA, поки що таких звернень до українців не надходило.

"500 тисяч людей для першого етапу обміну – це дуже багато", – зауважила в коментарі OBOZ.UA консультантка Київського центру підтримки та розвитку бізнесу Олександра Томашевська.

Перевірка проходитиме у два етапи. З 30 вересня 2024 року перевіряють рахунки на суму від 1 мільйона доларів. З вересня 2025 року візьмуться за менші суми – до 1 мільйона доларів.

Банки мають попереджати клієнтів про передачу даних податковій. За подання неправдивої інформації доведеться заплатити штраф – 800 тисяч гривень, повідомляє видання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що податкова хоче отримати ще більше доступу до рахунків українців. Зміни можуть призвести до надмірного тиску на платників податків.