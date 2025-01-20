Прилетів чорний "лебідь". Експерт з палива пояснив стрибок ціни бензину

Сергій Куюн розповів, коли знизиться ціна автомобільного пального

Експерти паливного ринку не очікували стрімкого зростання вартості автомобільного пального з початку 2025 року, хоча й усі знали про вступ у дію підвищених акцизів на бензин, дизельне пальне й автомобільний газ. Як виявилося, у справу втрутився несподіваний чинник.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн. Він пояснив, коли ціни мають повернутися до попередніх значень.

– Чесно кажучи, таке зростання стрімке цін стало і для нас сюрпризом, – каже експерт паливного ринку. – Розуміли, що з 1 січня буде зростати акциз. Ще влітку був прийнятий закон про поступове підвищення акцизних зборів і це підвищення розраховане на чотири найближчі роки – тобто поступове, невеличке. І з початку року зріс податок на дизпаливо на 2 грн/л, на скраплений газ – на 1,3 грн і на бензин – 1,5 грн. Взагалі не факт, що це підвищення мало відбутися.

За словами Куюна, у "мертвий" сезон споживання автопального падає, і підвищувати ціни – справа ризикована, адже невідомо, як поведуться конкуренти, котрі можуть притримати ціни на колишньому рівні, щоб заманити клієнтів на свої АЗС.

– Але прилетів чорний "лебідь" у вигляді підвищення ціни нафти, – каже директор консалтингової компанії А-95. – Вона зросла за першу декаду січня на 10% – з 74 до 82 доларів за барель, і шанси втримати ціни перекреслив. Тому бачимо, що ціна зростає: ціна стандартної маркм А95 бензину вперлася на 59,99 [грн/л], решта мереж зараз теж підтягуються. Останні три дні йде масоване підвищення – одна за іншою мережі просуваються.

На думку аналітика, ціна бензину не повинна зростати вище 60 грн, оскільки для цього нема потенціалу, а вартість стандартної марки ДП може зрости ще на гривню-півтори – до 55-56 грл.

За його словами, висока ціни нафти спричинена новим пакетом санкцій проти Росії, які Штати ввели 10 січня проти її т.зв. "тіньового флоту".

– Будь-які такі сплески не мають під собою базових причин, як скорочення видобутку нафти, запасів і так далі. Це все ситуативно і я впевнений, що це теж тимчасова історія, і ціна має відкотитися назад. Нема передумов для такого підйому, тож впевнений, що протягом місяця ціна має розвернутися і піти донизу, до позначок мінус 2-1,5 гривні, – підсумував Сергій Куюн.

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