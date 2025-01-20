Прилетел черный "лебедь". Эксперт по топливу объяснил скачок цены бензина

Сергей Куюн рассказал, когда снизится цена автомобильного горючего

Эксперты топливного рынка не ожидали стремительного роста стоимости автомобильного горючего с начала 2025 года, хотя и все знали о вступлении в действие повышенных акцизов на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ. Как оказалось, в дело вмешался неожиданный фактор.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн. Он объяснил, когда цены должны вернуться к предыдущим значениям.

– Честно говоря, такой рост стремительных цен стал и для нас сюрпризом, – говорит эксперт топливного рынка. – Понимали, что с 1 января будет расти акциз. Еще летом был принят закон о постепенном повышении акцизных сборов и это повышение рассчитано на четыре ближайших года – то есть постепенное, небольшое. И с начала года вырос налог на дизтопливо на 2 грн/л, на сжиженный газ – на 1,3 грн и бензин – 1,5 грн. Вообще не факт, что это повышение должно было состояться.

По словам Куюна, в "мертвый" сезон потребление автотоплива падает, и повышать цены – дело рискованное, ведь неизвестно, как поведут себя конкуренты, которые могут придержать цены на прежнем уровне, чтобы заманить клиентов на свои АЗС.

– Но прилетел черный "лебедь" в виде повышения цены нефти, – говорит директор консалтинговой компании А-95. – Она выросла за первую декаду января на 10% – с 74 до 82 долларов за баррель, и шансы удержать цены перечеркнул. Поэтому видим, что цена растет: цена стандартной маркм А-95 бензина уперлась на 59,99 [грн/л], остальные сети сейчас тоже подтягиваются. Последние три дня идет массированное повышение – одна за другой сети продвигаются.

По мнению аналитика, цена литра бензина не должна расти выше 60 грн, поскольку для этого нет потенциала, а стоимость стандартной марки ДТ может вырасти еще на гривну-полторы – до 55-56 грл.

По его словам, высокая цена нефти вызвана новым пакетом санкций против России, которые Штаты ввели 10 января против ее т.н. "теневого флота".

– Какие-либо такие всплески не имеют под собой базовых причин, как сокращение добычи нефти, запасов и так далее. Это все ситуативно, и я уверен, что это тоже временная история, и цена должна откатиться назад. Нет предпосылок для такого подъема, поэтому уверен, что в течение месяца цена должна развернуться и пойти вниз, до отметок минус 2-1,5 гривны, – подытожил Сергей Куюн.

Напомним, "Телеграф" сравнил, сколько будет стоить поездка во Львов из Киева на бензине, газе и электричестве.