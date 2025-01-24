Всі проти всіх. Де і як мобільні оператори будуть забирати абонентів один у одного

Клієнту будуть пропонувати збірні пакети послуг

Нині конкуренція українських мобільних операторів вийшла на новий етап, і тепер вони готові забирати один у одного абонентів і мобільного зв’язку, і домашнього інтернету, і телебачення. На те є економічні і технологічні передумови.

Про це "Телеграфу" розповів експерт з цифрових технологій eQualitie Олександр Глущенко. Він пояснив, чому найзапекліша битва розгориться в Києві.

Більше про це читайте в публікації: "Свято халяви" за кошт давніх абонентів. Що не так з тарифами "Київстара", Vodafone та Lifecell".

За його словами, раніше великої конкуренції за мобільного абонента не було. Ринок був сталий: Kyivstar з Vodafone були перші й другі, Lifecell — третій, і їх все влаштовувало. Однак зараз конкуренція вийшла на новий етап.

— Оператори будуть витрачати гроші на те, щоб переманювати до себе абонента. І мобільних, в тому числі, через MNP (Mobile Number Portability, або зміна операторі зі збереженням номера. — Ред.). Раніше MNP був незручним — один абонент телефонував іншому, його попереджали, що номер перенесено. Для багатьох це було незрозуміло. Зараз просто йдуть гудки й більшість людей не знатиме, що типовий для Lifecell номер з "063" обслуговує Vodafone або Kyivstar. Тепер вони готові забирати один в одного абонентів, мобільних у тому числі, — розповідає експерт.

Він каже, що мобільні оператори будуть конкурувати бандлами (збірними пакетами, де все йде у комплекті) за принципом "Три в одному": мобільний інтернет + провідний інтернет + телебачення. Це буде в рази дешевше, аніж купувати кожну послугу окремо.

Окрім того, оператори конкуруватимуть між собою за Київ. Адже це єдине місто в Україні, де нема масового PON (Passive optical network, технології пасивних оптичних мереж. — Ред.). У столиці домінують інші технології (DOCSIS, або інтернет через звичайний телевізійний кабель, та FTTB — коли оптоволоконний кабель прокладають до будівлі, а потім роздають через звичайні мідні не оптоволоконні дроти по квартирах) і частка оптоволокна, підведеного до будинків та квартир — мінімальна.

— Тому рано чи пізно вони всі почнуть масово забудовувати PONом Київ, аби запропонувати абонентові бандл з оптикою, яка є енергонезалежною і Міністерство цифрової трансформації від провайдерів вимагає роботоспроможності таких мереж — до 72 годин, що актуально під час блекаутів. До того ж у столиці фінансів найбільше і абоненти готові змінювати технології доступу. Тому весела гра починається. Всі проти всіх, буде цікаво, — підсумував Глущенко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що українці скаржаться на якість мобільного інтернету і пояснив, що кажуть у "Київстар", Vodafone та Lifecell.