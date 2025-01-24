Все против всех. Где и как мобильные операторы будут отнимать абонентов друг у друга

Клиенту будут предлагать сборные пакеты услуг

Ныне конкуренция украинских мобильных операторов вышла на новый этап, и теперь они готовы отнимать друг у друга абонентов и мобильной связи, и домашнего интернета, и телевидения. Для этого есть экономические и технологические предпосылки.

Об этом "Телеграфу" рассказал эксперт по цифровым технологиям eQualitie Александр Глущенко. Он объяснил, почему самое ожесточенное сражение разгорится в Киеве.

Больше об этом читайте в публикации: "Праздник халявы" за счет давних абонентов. Что не так с тарифами "Киевстара", Vodafone и Lifecell".

По его словам, раньше большой конкуренции за мобильного абонента не было. Kyivstar с Vodafone были первым и вторым, Lifecell — третим, и их все устраивало.

— Операторы будут тратить деньги на то, чтобы переманивать абонента. И мобильных, в том числе, через MNP (Mobile Number Portability, или смена оператора с сохранением номера. — Ред.). Ранее MNP был неудобным — один абонент звонил другому, его предупреждали, что номер перенесен. Для многих это было непонятно. Сейчас просто идут гудки и большинство людей не будут знать, что типичный для Lifecell номер с "063" обслуживает Vodafone или Kyivstar. Теперь они готовы отнмать друг у друга мобильных абонентов, — рассказывает эксперт.

Он говорит, что мобильные операторы будут конкурировать бандлами (сборными пакетами, где все идет в комплекте) по принципу "Три в одном": мобильный интернет+проводной интернет+телевидение. Это будет в разы дешевле, чем покупать каждую услугу отдельно.

Кроме того, операторы будут конкурировать между собой за Киев. Это ведь единственный город в Украине, где нет массового PON (Passive optical network, технологии пассивных оптических сетей. — Ред.). В столице доминируют другие технологии (DOCSIS, или интернет через обычный телевизионный кабель, и FTTB — когда оптоволоконный кабель прокладывают в здание, а затем раздают через обычные медные не оптоволоконные провода по квартирам) и доля оптоволокна, подведенного к домам и квартирам, минимальна.

— Поэтому рано или поздно они все начнут массово застраивать PONом Киев, чтобы предложить абоненту бандл с энергонезависимой оптикой и Министерство цифровой трансформации от провайдеров требует работоспособности таких сетей — до 72 часов, что актуально во время блекаутов. К тому же, в столице финансов больше всего и абоненты готовы менять технологии доступа. Потому веселая игра начинается. Все против всех, будет интересно, — подытожил Глущенко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинцы жалуются на качество мобильного интернета и объяснил, что говорят в "Киевстаре", Vodafone и Lifecell.